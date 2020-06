Hoàng Anh Gia Lai 1 và Becamex Bình Dương sớm lọt vào Vòng chung kết U.19

Với sức mạnh hơn hẳn các đội trong bảng, không có gì là quá khó để Hoàng Anh Gia Lai 1 thắng đậm Đăk Lăk 5-0. Các cầu thủ trẻ phố Núi đã chơi tưng bừng để kiểm soát trận đấu một cách nhịp nhàng, linh hoạt tạo ra hàng loạt cơ hội ghi bàn. Trong đó tiền đạo Nguyễn Duy Tâm (9) đã lập 1 hat-trick cùng 2 bàn thắng của Nguyễn Quốc Việt (7) và Phan Nhật Thanh Long (18).

Với 19 điểm, Hoàng Anh Gia Lai 1 chính thức giành ngôi đầu bảng C và trở thành đội đầu tiên lọt vào Vòng chung kết sau chủ nhà PVF (đội bóng phố Núi có thua trận cuối ngày 11/6 tới trước Bình Định mà Công an Nhân dân thắng Đak Lăk thì 2 đội đồng điểm, các học trò của HLV Guilliame Graechen vẫn hơn đối đầu do thắng 1 hòa 1 sau 2 lượt nên xếp trên).

Thanh Long (18) đột phá qua hàng thủ Đăk Lăk ghi bàn Minh Trần

Nguyễn Quốc Việt (7) tâng bóng qua tay thù môn ghi bàn Minh Trần

Trong khi đó Công an Nhân dân cũng thắng Phú Yên 7-1 có 16 điểm. Trong 7 bàn thắng có cú đúp của Đỗ Ngọc Trọng (11) và Nguyễn Chính Đăng (6), các bàn còn lại do Bùi Xuân Thịnh (9), Trần Ngọc Khánh (28) và Bùi Anh Đức (8) ghi. Kết quả này giúp Công an Nhân dân có 16 điểm củng cố lợi thế khi đang là đội nhì bảng có thành tích phụ tốt nếu so với các đội nhì bảng khác. Nếu không có bất ngờ vào giờ chót thì đội của HLV Phạm Quang Thành sẽ giành vé dự Vòng chung kết.

Bảo Trung (27) của Công an Nhân dân tranh bóng với hậu vệ Phú Yên Minh Trần

Ở bảng E, Becamex Bình Dương cũng thắng Sài Gòn FC 3-1 với các bàn thắng của Nguyễn Hữu Hào (13), Đoàn Minh Nhựt (9) và Hà Trung Hậu (10) giành ngôi đầu bảng với 18 điểm, bỏ đội xếp nhì đến 4 điểm khi vòng loại chỉ còn 1 lượt nên rất xứng đáng lọt vào vòng chung kết. Đây là lần thứ 2 liên tiếp, đội bóng đất Thủ có mặt ở top 8, nhưng với HLV Hoàng Hùng thì ông đang rất có duyên với sân chơi trẻ. 2 năm trước tại Vòng chung kết giải U.21 ở Huế, ông Hoàng Hùng đã cùng Bình Dương giành ngôi á quân.

Hữu Hào (13, đội trưởng) đột phá trước hàng thủ Sài Gòn FC Khả Hòa

Niềm vui chiến thắng của Becamex Bình Dương Khả Hòa

Suất nhì bảng thuộc về An Giang với 14 điểm sau khi quật ngã Long An đến 5-1 trong đó Khưu Thượng Phúc (22) ghi đến 3 bàn, các bàn còn lại do Trương Văn Dư (9) và Nguyễn Ngọc Sơn (14) ghi. Tuy nhiên An Giang phải chờ đến lượt cuối nếu thắng Cần Thơ mới biết có giành vé vớt giành cho đội xếp nhì không khi mà so ra cửa để đi PVF sẽ tuỳ thuộc rất lớn vào các kết quả cuối cùng của bảng A và B.

Quật ngã Long An, đội An Giang (áo trăng) còn chờ hy vọng mong manh Khả Hòa

Tại bảng A, 3 đội mạnh đã thắng không khó các đối thủ. Chủ nhà PVF hạ Nam Định 3-0 với cú đúp của Lê Văn Đô (11) và 1 bàn của Võ Nguyên Hoàng (9). Đáng nói là cả 2 chân sút này đều vào sân từ ghế dự bị. Đây cũng là trận khá gay cấn với 2 thẻ đỏ cho 2 đội. Đầu tiên là PVF bị thẻ đỏ của Nguyễn Thế Hùng (26) ở phút 34, nhưng trong thế trận 10 người lại chơi hay và có bàn thắng ở cuối hiệp 1 khi Văn Đô vào sân chỉ mới 4 phút đã làm tung lưới đối phương. Sang hiệp 2 sau khi PVF có bàn thứ 2 thì Trần Đăng Đức Anh (5) của Nam Định nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân. Hơn người, phút 90+3, Nguyên Hoàng ấn định tỉ số chung cuộc. Với 22 điểm, PVF tiếp tục dẫn đầu khiến cho cả Hà Nội và Viettel cùng chịu áp lực không nhỏ

Đội Viettel thắng Than Quảng Ninh 3-1 với cú đúp của Khuất Văn Khang (11) và 1 bàn của Vũ Bá Hải Dương (36) và Hà Nội thắng Phố Hiến 1-0 do Trần Văn Thắng (12) ghi đều có cùng 19 điểm đang tạm xếp sau PVF. Lượt cuối ngày 11/6, Hà Nội gặp PVF sẽ quyết định suất đầu bảng này vào Vòng chung kết . Nếu PVF có điểm (thắng hoặc hòa) thì nghiễm nhiên họ giành suất nhất bảng, khi đó đội nhì bảng A (có thể là Viettel) chưa chắc dự vòng chung kết vì còn so với các đội nhì bảng khác sẽ gặp không ít bất lợi. Còn nếu Hà Nội thắng PVF thì rất có khả năng 3 đội cùng 22 điểm (Viettel có thể thắng Nam Định trận cuối) thì đội bóng Thủ đô (hơn đối đầu với PVF và Viettel) sẽ giành ngôi đầu vào Vòng chung kết. Khi đó suất nhì bảng A nếu có thuộc về Viettel thì cửa lọt vào top 8 cũng rất khó.

Xếp hạng sau 9 lượt thi đấu