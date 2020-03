Hoàng Anh Gia Lai biết chơi xù xì nhưng hiệu quả, đáng gờm

Chiến thắng của Văn Toàn cùng đồng đội trước Than Quảng Ninh ngày 6.3 được xem là có phần may mắn bởi đối thủ có nhiều cơ hội lẫn kiểm soát thế trận tốt hơn nhưng thua vì sai lầm hiếm hoi ở hàng phòng ngự. Tuy nhiên, cựu tuyển thủ Trần Công Minh cho rằng chiến thắng này đến từ việc các cầu thủ HAGL từ bỏ lối chơi mềm mại sang chơi xù xì, hiệu quả hơn.

Tiền vệ ngoại binh Kelly hiệu quả trong những pha đánh chặn giúp HAGL giảm sức ép tấn công Minh Trần

Theo HLV Trần Công Minh, HAGL qua trận đầu V-League cho thấy bắt đầu chú trọng đến phòng ngự, tính hiệu quả thay vì ào ào tấn công rồi... thua cuộc. Trung vệ ngoại binh Memovic cao 1m96 thi đấu lăn xả, nhiều lần có mặt ở điểm nóng giải nguy cho hàng phòng ngự. Tiền vệ Kelly cũng chơi thấp, tập trung đánh chặn những pha triển khai tấn công sắc bén của Than Quảng Ninh. Mũi đánh rất bén bên biên phải của Nghiêm Xuân Tú (Than Quảng Ninh) cũng được các cầu thủ HAGL khắc chế tốt.

Văn Toàn trừng phạt sai lầm của hàng phòng ngự Than Quảng Ninh bằng pha đi bóng tốc độ, khéo léo rồi dọn cỗ cho Ngọc Quang ghi bàn Minh Trần

Chính HLV Phan Thanh Hùng của Than Quảng Ninh cũng thừa nhận hàng phòng ngự HAGL đã chơi rất tốt nên bảo toàn được chiến thắng. “Tiền vệ trung tâm Kelly to, khỏe, tranh cướp bóng quyết liệt khiến Than Quảng Ninh gặp khó trong triển khai tấn công. Hàng phòng ngự HAGL cũng chơi chặt chẽ và đó là lý do mà chúng tôi không thể có bàn thắng cân bằng tỷ số”, HLV Phan Thanh Hùng nói sau trận đấu.

Niềm vui của các cầu thủ HAGL khi ghi bàn thắng vào lưới đội Than Quảng Ninh Minh Trần

Cựu tuyển thủ Trần Công Minh nhận định với việc tăng chất thép nơi hàng phòng ngự, chú trọng hơn tính hiệu quả, HLV Kim Tae-hoon cùng các học sẽ rất đáng gờm ở mùa giải năm nay. Tất nhiên mới qua 1 trận đấu chưa thể nói hết được, phải chờ màn thể hiện của các cầu thủ phố Núi ở các lượt trận tới mới có đánh giá toàn diện hơn.