Hoàng Anh Gia Lai sẽ sớm đặt chân đến PVF dự Vòng chung kết U.19?

Đang rất thuận lợi khi đăng cai vòng loại bảng, được sự theo dõi và “tiếp thêm sức mạnh” từ phù thủy trắng Philippie Troussier và có một đội hình đồng đều và từng là á quân của giải U.19 năm rồi nên không có gì ngạc nhiên khi Hoàng Anh Gia Lai vượt trội trong bảng C tranh tại Hàm Rồng. Khi chia bảng vòng loại chưa cần đá cũng thấy rõ đối thủ lớn nhất trong bảng của “những đứa trẻ bầu Đức” chính là Công an Nhân dân.

Thực tế chính đội bóng đang được đầu tư làm lại và quyết tâm lên hạng nhất mùa tới đã thể hiện nỗ lực chơi tưng bừng ở trận đầu lượt đi để cầm hòa với Hoàng Anh Gia Lai. Đó cũng chính là trở ngại tâm lý đầu tiên của Thanh Khôi, Vĩnh Nguyên, Quốc Việt, Du Học, Nhĩ Khang và đồng đội. Nhưng sau khi vào guồng và tìm lại đúng khả năng chính mình thì Hoàng Anh Gia Lai đã có ngay sự ổn định, thể hiện phong độ và lối đá giàu kỹ thuật để đánh bại chính đối thủ “nặng ký” này ngay trận đầu lượt về.

Hoàng Anh Gia Lai trong trận thắng Phú Yên 5-0 ở lượt đi Minh Trần

Với 13 điểm nếu chiều nay 3.6 thầy trò HLV Graechen Guilliame thắng tiếp Phú Yên, đội mà họ từng “trút giận” sau trận hòa Công an Nhân dân ở lượt đi để thắng đậm 5-0, thì gần như chắc chắn Hoàng Anh Gia Lai sẽ sớm đặt chỗ cho mình tại trung tâm đào tạo PVF để dự Vòng chung kết. Đội trưởng Thanh Khôi nói “ Chúng tôi đang rất tự tin và cảm thấy hưng phấn sau khi quật ngã Công an Nhân Dân nên sẽ quyết tâm bảo vệ ngôi đầu bảng để được tranh tài ở Vòng chung kết”.

Cũng trong chiều nay ở bảng C sẽ có 1 trận đáng chú ý. Đó là Bình Định gặp lại Đăk Lăk thu hút sự quan tâm của nhiều người. Bởi 2 đội ở lượt đi từng dính vào sự cố thi đấu không đúng sức, có những biểu hiện không bình thường dẫn đến việc ban kỷ luật VFF phải treo giò 1 HLV và 5 cầu thủ của 2 đội. Nhưng lần này mọi chuyện có thể sẽ khác khi đội bóng đất võ đã có một ban huấn luyện mới và tinh thần đã tìm lại sau khi có điểm số đầu tiên ở lượt về nên không dễ bị “làm gỏi” 2-6 như trận lượt đi.

Sài Gòn FC và An Giang đã hòa 0-0 ơ lượt đi Khả Hòa

Những trận hứa hẹn hấp dẫn khác sẽ là Thanh Hóa gặp SHB Đà Nẵng ở bảng B. Nếu đội bóng xứ Thanh thắng trận này thì cũng như Hoàng Anh Gia Lai, họ sẽ có 16 điểm và tiến gần đến Vòng chung kết, ngược lại nếu đội bóng sống Hàn giành 3 điểm thì họ sẽ vươn lên 9 điểm và tạo ra cuộc đua tay ba rất thú vị cùng với Sông Lam Nghệ An để bộ ba này tranh chấp quyết liệt đến giờ chót. Ở trận lươt đi Thanh Hóa mờ tỉ số trước do Lê Ngọc Trọng ghi và phải nhờ đến quả sút 11m, Phạm Bá Thảo mới gỡ hòa 1-1 cho đội bóng sông Hàn. Một trận “nóng” khác là Sài Gòn FC gặp An Giang để tranh quyền bám theo Becamex Bình Dương ở bảng E. Lượt đi 2 đội hòa 0-0 nên lần này sẽ gay cấn.

Thừ thách cũng sẽ chờ đương kim vô địch Hà Nội ở bảng A. Sau khi Viettel bất ngờ thua PVF ở trận mở đầu lượt về, cục diện đang mở ra cơ hội tìm lại vị thế cho thầy trò HLV Dương Hồng Sơn. Một chiến thắng tưng bừng 5 bàn trước Than Quảng Ninh đã tạo nên khí thế cho Quan Văn Chuẩn và đồng đội nhưng đừng quên Nam Định rất lợi hại khi vừa thắng Phố Hiến. Hơn thế ở lượt đi chính Nam Định dẫn trước và đến phút 90+1, Trần Văn Thắng mới gỡ hoà hú vía cho Hà Nội. Cho nên dự báo đây sẽ là trận không hề nhàn nhã cho các nhà đương kim vô địch.

Viettel (áo trắng) có tìm lại chính mình? PVF

Còn lại các trận khác khó có bất ngờ như PVF có thể thắng Than Quảng Ninh (lượt đi từng thắng 2-0 do Tẩy Văn Toàn và Trịnh Văn Chung ghi), Viettel có thể vượt qua Phố Hiến (lượt đi thắng 3-0 do Ngọc Tú, Hữu Nam, Ngọc Đức ghi) ở bảng A. Long An có thê tiếp tục thắng đậm Cần Thơ ở bảng E (lượt đi từng thắng 4-0)..