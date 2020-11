Hoàng Anh Gia Lai ‘tử chiến’ Sông Lam Nghệ An tranh suất dự VCK U.21

Trên sân Pleiku bất ngờ đã xảy ra khi đội tấn công dồn dập từ đầu đến cuối lại không thắng, còn đội tập trung phòng ngự tốt, đá rất kỷ luật và chặt chẽ đã ghi một bàn quyết định để giành 3 điểm giờ chót. Đó chính là tình cảnh của trận Sông Lam Nghệ An gặp Công an Nhân dân. Đội bóng xứ Nghệ đã tự làm khó mình khi bất ngờ để thua ở phút 90+2 sau pha đánh đầu của trung vệ Trần Ngọc Khánh.

Chính bàn thắng duy nhất này giúp Công an Nhân dân có 4 điểm vươn lên chiếm ưu thế trong bảng này khi trận cuối sẽ gặp đội đã hết hy vọng sau khi thua 2 trận là Tây Ninh. Còn với Sông Lam Nghệ An chỉ có 3 điểm họ buộc sẽ phải ‘tử chiến” với Hoàng Anh Gia Lai (thắng Tây Ninh 2-0 với 2 bàn thắng chia đều 2 hiệp do Nguyễn Duy Kiên đánh đầu và Lê Minh Bình sút 11m) hiện có 4 điểm, ở trận cuối ngày 2.12 tới.

Mai Sỹ Hoàng cùng đồng đội SLNA bế tắc trước Công an Nhân dân Minh Trần

HLV Đinh Văn Dũng tỏ ra tiếc nuối vì thất bại này. Trong một thế trận mà đội bóng áo vàng tạo ra rất nhiều cơ hội, nhưng các chân sút lại quá vô duyên, nhất là chân sút từ V-League tăng cường Trần Ngọc Ánh có 2 tình huống mười mươi nhưng lại xử lý quá vụng mất thắng. Nhưng BHL đội bóng xứ Nghệ cũng nhìn nhận quân của mình vẫn còn 'non’ khi nhiều đôi chân còn quá áp lực muốn thắng để chắc suất đầu bảng nên chơi lỗi nhịp, tâm lý không được tốt. “ Chúng tôi sẽ còn nhiều việc phải làm vì trận thua này là bài học quá lớn. Giờ chỉ còn cách phải dồn sức đá với HAGL hy vọng sẽ không phạm phải những yếu kém này”, Ông Dũng nói.

Niềm vui ghi bàn của Công an Nhân dân Minh Trần

Ở bảng B trên sân Kon Tum một đội tên tuổi khác là Đà Nẵng cũng gặp khó sau khi bị Đăk Lăk cầm chân 0-0. Đội bóng của HLV Võ Phước chơi lấn lướt đối phương trong phần lớn thời gian trận đấu nhưng cũng giống như SLNA các chân sút như Bùi Quang Huy, Trần Vương, Phạm Văn Hữu và Đỗ Hữu Minh Quang đều để cơ hội trôi qua trước mũi giày. Đăk Lăk biết mình biết ta nên đá với đội hình 5-4-1, chơi phòng ngự chiều sâu và bịt chặt các pha phối hợp đột phá của đội bóng sông Hàn.

Nhờ vậy cộng với sự lúng túng trong kết thúc của Đà Nẵng nên cuối cùng đội bóng Tây Nguyên có được 1 điểm xứng đáng. Với 4 điểm sau 2 trận, Đăk Lăk vẫn có khả năng sẽ giành nhì bảng nếu có điểm trước Phố Hiến trận cuối. Nhưng để có thể giành vé dự VCK thì một chiến thắng sẽ đưa thầy trò HLV Trần Phi Ái chắc chắn đến Nha Trang hơn.

Hàng tấn công của Đà Nẵng bế tắc trước Đăk Lăk Khả Hòa

Trận còn lại chiều tối nay, Phố Hiến thắng Khánh Hòa 2-0 do Uông Ngọc Tiến và Huỳnh Công Đến ghi để có 6 điểm, cầm chắc 1 trong 2 vé bảng này lọt vào VCK. Phố Hiến gần như kiểm soát cả hiệp đầu trong khi đội bóng phố biền có hơi lúng túng chơi chưa tốt. Nhưng sang hiệp 2 đội của HLV Hứa Hiền Vinh lại chơi chùng lại nên Khánh Hòa tràn lên đá hay hơn, tấn công liên tục nhưng lại dứt điểm chưa tốt. Dù thua 2 trận nhưng do là chủ nhà VCK nên Khánh Hòa xem đây là cuộc thử nghiệm quý báu. HLV Nguyễn Tý cho biết sẽ củng cố lại ở mặt trận tấn công và chờ bình phục của các nhân tố nổi bật như tiền vệ Thanh Nhân để hy vọng chơi tốt hơn.

Chiều mai 30.11 sẽ diễn ra 2 trận bảng A giữa Nam Định gặp Hà Nội và Viettel gặp Luxury Hạ Long

Một vài hình ảnh ở 2 sân chiều nay

Thủ môn Công an Nhân dân chơi xuất sắc

Trần Ngọc Khánh của Công an Nhân dân vượt qua Nguyễn Văn Việt của SLNA Minh Trần 2 đội HAGL và Tây Ninh suýt gây hấn nhau Minh Trần Pha đột phá của tiền đạo HAGL Minh Trần Niềm vui của Duy Kiên cùng Dụng Quang Nho sau khi ghi bàn Minh Trần

Giám đốc Trung tâm TDTT Kon Tum Phan Đình Vũ và nhà báo Quang Tuyến, thành viên BTC động viên 2 đội Đà Nẵng và Đăk Lăk Khả Hòa

Liễu Quang Vinh (30, phải) của Đà Nẵng đi bóng trước sự truy cản của cầu thủ Đăk Lăk Khả Hòa Cầu thủ Đặng Tuấn Nghĩa (18, Đà Nẵng) tranh bóng cùng Lương Văn Phúc (39, Đăk Lăk) Khả Hòa

Huỳnh Công Đến đột phá ghi bàn cho Phố Hiến Khả Hòa Niềm vui của Uông Ngọc Tiến và Phố Hiến Khả Hòa