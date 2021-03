Hoàng Anh Gia Lai và Học viện NutiFood sẽ gây sốc tại Vòng chung kết U.19?

: Là đội 7 lần có mặt ở vòng chung kết, từng giành á quân giải U.19 năm 2009, 2019, 2020 hạng ba năm 2014 và cung cấp nhiều tài năng cho đội tuyển U.19 VN, chắc chắn Hoàng Anh Gia Lai sẽ là ứng viên nặng ký cho danh hiệu vô địch vòng chung kết giải U.19 năm nay. Điều này đã thể hiện rõ ngay từ vòng loại khi đội bóng phố Núi thi đấu khá lấn lướt trước các đối thủ trong bảng C để đạt vị trí nhì bảng sau Quảng Nam. Với lối chơi thiên về kỹ thuật, khéo léo, có thiên hướng tấn công là chính nên Hoàng Anh Gia Lai luôn vào trận với tâm thế mạnh mẽ, ào ạt nhưng cũng đầy mưu mẹo. Dẫn dắt đội là HLV , cựu hậu vệ phải thời “dream team” Chu Ngọc Cảnh. Với dàn cầu thủ tài năng từng được HLV Troussier gọi tập trung vào dự tuyển U.19 Việt Nam như tiền vệ Nguyễn Đức Việt, Đinh Thanh Đạt, hậu vệ Nguyễn Đăng Thọ, thủ môn Huỳnh Trần Bảo Duy.. hứa hẹn đội bóng phố Núi sẽ gây ấn tượng mạnh tại Vòng chung kết.

Lần đầu tiên có mặt ở Vòng chung kết U.19, đội bóng còn non trẻ tuổi đời này cho thấy một sức bật mạnh mẽ. Với niềm tin từng giành á quân U.17 quốc gia năm rồi, đội Học viện Nutifood có những bước đi căn cơ, vững chắc. Dàn cầu thủ từ đội bóng này chính là sự hợp tác tuyển sinh của lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai và được tập đoàn Nutifood nuôi dưỡng nhiều năm qua. Với tiềm năng to lớn và chất lượng đào tạo trẻ tốt khi có sự tận tâm của một đội ngũ Huấn luyện viên do HLV người Pháp Graechen Guilliam, người đã đào tạo ra lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy, Văn Toàn, Văn Thanh.. dẫn dắt cùng dàn trợ lý rất kinh nghiệm, đội Học viện Nutifood đang được đánh giá sẽ tạo kỳ tích lần này.