Honda đồng hành phát triển cùng bóng đá Việt Nam trong giai đoạn 2021 - 2024

Có mặt tại thị trường Việt Nam kể từ năm 1996, HVN đã không ngừng phát triển và trở thành một trong những công ty dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất xe gắn máy và ô tô uy tín tại thị trường Việt Nam. Trong năm 2020 và 2021, HVN đã chứng kiến những tác động không nhỏ của đại dịch toàn cầu Covid-19 với những diễn biến phức tạp tại Việt Nam. Là một “công dân” của Việt Nam, bên cạnh việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn phòng chống dịch của Chính phủ, nhằm đảm bảo môi trường làm việc an toàn và giữ vững cuộc sống ổn định cho công nhân viên cũng như duy trì hoạt động sản xuất kinh, chúng tôi đã chung tay cùng Chính phủ và có những hỗ trợ thiết thực để góp phần đẩy lùi dịch Covid-19. Qua đó, HVN mong muốn được chia sẻ và chung tay tạo thêm nhiều giá trị mới có ý nghĩa cho xã hội, đồng thời cam kết mang lại “cuộc sống tự do, an toàn và thoải mái”, nhân rộng niềm vui của tất cả mọi người.