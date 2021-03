Kết quả bóng đá CLB SLNA 0-0 Than Quảng Ninh: Đào thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ

"Than Quảng Ninh đang có khởi đầu đáng lạc quan khi sau 3 trận họ có 6 điểm. Với phong độ cao, nhất là sự trở lại xuất sắc của tiền vệ Hải Huy, đội bóng vùng than tự tin hơn hẳn. Lúc này tinh thần của Than Quảng Ninh lên cực cao. Ngoài Hải Huy thì Nghiêm Xuân Tú, Nguyên Sa có phong độ cao. Hai ngoại binh Edyson Soares và Gustavo Santos cũng khá ăn ý với đồng đội.

Trong khi đó SLNA phụ thuộc khá nhiêu Phan Văn Đức. Ngoại binh thì chưa thể hiện được khả năng. Vì vậy SLNA có khởi đầu rất chậm mùa giải này. Tuy nhiên, trên sân Vinh, SLNA luôn là "kẻ đáng sợ". Họ luôn chơi 200% trên sân nhà. Cùng với đó,Than Quảng Ninh chưa hề thắng tại đây kể từ lên V-League 2014 nên đó thật sự là thách thức cho đội khách. Trận này tôi nghĩ SLNA thắng 1-0".