Kết quả bóng đá Viettel 2-1 Than Quảng Ninh: San bằng điểm số với HAGL!

"Hôm nay rõ ràng tinh thần, thái độ thi đấu của các cầu thủ Than Quảng Ninh khác hoàn toàn so với trận đấu họ gặp Hà Nội FC ở vòng trước. Có thể nói, ở trận gặp Hà Nội FC, chính bàn thua sớm và tinh thần rệu rã khiến các cầu thủ Than Quảng Ninh thua không gượng dậy nổi. Nhưng hôm nay dù bị dẫn trước nhưng Than Quảng Ninh cho thấy một tinh thần thi đấu không khoan nhượng. Có lẽ vấn đề tiền lương được giải quyết cơ bản đã tạo cho họ ít nhiều an tâm và động lực thi đấu tốt hơn hẳn".