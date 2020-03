Kết quả bóng đá, xếp hạng bảng G AFC Cup 2020: Than Quảng Ninh đoạt ngôi nhì

Sau hai lượt đấu không thành công với chỉ 1 điểm có được, Than Quảng Ninh gặp đội chủ nhà Svay Rieng FC của Campuchia với tâm thế phải thắng nếu muốn hy vọng đi tiếp ở AFC Cup 2020. Đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng gặp đôi chút khó khăn ở hiệp một dù ghi bàn thắng trước do công của Nguyễn Hải Huy ở phút 36, Privat đã san bằng tỷ số cuối hiệp một khiến trận đấu trở lại thế cân bằng. Tuy nhiên, những điều chỉnh chiến thuật của chiến lược gia 59 tuổi người Đà Nẵng đã giúp Than Quảng Ninh biến thế trận áp đảo thành 3 bàn thắng nữa vào lưới Svay Rieng do công 2 ngoại binh (Lastro phút 57, Lynch phút 77) và Đào Nhật Minh (phút 86) để ấn định chiến thắng 4-1 hoành tráng.