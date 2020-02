Kết quả thi đấu, bảng xếp hạng AFC Cup 2020: TP.HCM và Công Phượng dẫn đầu bảng F

Dù phải thi đấu xa nhà nhưng hai đại diện của V-League đã có những kết quả rất khả quan. Đặc biệt, CLB TP Hồ Chí Minh đã chơi rất xuất sắc trên sân Hougang United. Sự xông xáo của Công Phượng và Phi Sơn đã làm hàng thủ đội chủ nhà tan nát trong 60 phút đầu tiên và dẫn đến 3-0 do công của Công Phượng và cú đúp của Balde. Tuy nhiên đội bóng của Singapore đã bừng tỉnh ở những phút còn lại nhưng dù Plazibat lập cú đúp chớp nhoáng trong 2 phút nhưng vẫn không giúp Hougang United san bằng cách biệt. Chiến thắng này đã giúp CLB TP Hồ Chí Minh vươn lên dẫn đầu bảng F do Yangon United (Myanmar) cũng chỉ giành chiến thắng 3-2 trước Lao Toyota (Lào). Cả hai có cùng điểm số, hiệu suất thắng-bại nên tạm chia sẻ hai vị trí đầu bảng.

Dù mở tỷ số trước nhưng Than Quảng Ninh (áo đỏ) chỉ có được trận hòa 2-2 tại Philippines Ảnh: CLB cung cấp

Trong khi đó tại Phillipines, Than Quảng Ninh đã không mất tập trung như ở trận đầu tiên thua Bali United 1-4 mà chơi chắc chắn và đẩy đội bóng chủ nhà Ceres FC vào thế rượt đuổi tỷ số. Bàn thắng mở tỷ số là pha bức tốc kinh hoàng của Jeremie Lynch trước khi sút tung lưới đối phương mở tỷ số 1-0 cho Than Quảng Ninh. Tận dụng ưu thế sân nhà, Ceres FC đã có hai bàn thắng dẫn ngược đại diện của Việt Nam 2-1 ở phút 63 nhưng Nguyễn Hải Huy đã kịp gỡ hòa cho đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng bằng cú ra chân nhanh trong vòng cấm ở phút 70 lấy lại 1 điểm cho Than Quảng Ninh. Bất ngờ xảy ra ở bảng G khi đội bóng rất mạnh United Bali (Indonesia) đột nhiên thua 1-2 trên sân Svay Rieng (Campuchia) khiến cục diện bảng đấu thay đổi và Than Quảng Ninh phải tạm xếp chót bảng này.