"Than Quảng Ninh về lý thuyết vẫn còn cơ hội tranh vô địch,nhưng thực tế ai cũng biết điều đó khó thành hiện thực. Bởi đối thủ của họ hôm nay là Viettel, đội có ưu thế lớn và tự quyết...vị trí của mình trên con đường tiến đến ngôi vô địch. Thật ra Than Quảng Ninh lúc này dễ trở thành " kẻ phá bỉnh". Chỉ cần họ chơi quyết tâm, đội bóng ông Phan Thanh Hùng sẽ làm thay đổi cục diện và tình thế của 3 đối thủ còn lại là Viettel, Sài Gòn và Hà Nội. Ở trận này, Viettel mà thằng thì họ rất gần chức vô địch. Nhưng nếu Than Quảng Ninh căng sức ra đá, đội bóng ông Trương Việt Hoàng thật không dễ thắng. Viettel thật sự cũng đang chịu nhiều áp lực vô địch, thành ra ở nhiều trận đấu gần đây chúng ta thấy họ có vẻ lo " thủ"nhiều hơn công. Điều này hạn chế ít nhiều sự sáng tạo và đột phá của chính họ, những cầu thủ có khả năng tấn công tốt như tiền vệ công Hồ Khắc Ngọc,Hoàng Đức... Tôi dự đoán hai đội hòa nhau 1-1".