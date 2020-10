Kết quả V-League 2020: Xếp đội hình B, HAGL thua đậm Than Quảng Ninh

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN Bởi kể từ khi đội bóng đất Mỏ giành quyền thăng hạng chuyên nghiệp (năm 2014) đến nay, Hoàng Anh Gia Lai chưa bao giờ giành được chiến thắng trong các chuyến làm khách ở sân Cẩm Phả. Còn nhớ ở mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên, trong cuộc chạm trán đầu tiên trên sân Cẩm Phả, mặc dù đã vươn lên dẫn trước 2-1 nhưng 2 pha lập công trong vòng 8 phút của Hải Huy và Uche đã khiến đội khách Hoàng Anh Gia Lai thua ngược đội chủ nhà Than Quảng Ninh với tỷ số 2-3. Một năm sau, hai đội tái ngộ ở vòng 19 V-League 2015. Lần này trên sân Cẩm Phả, đội bóng phố Núi thua trắng đội bóng đất Mỏ 3 bàn không gỡ (Mạc Hồng Quân lập một cú đúp, bàn còn lại được ghi bởi Vũ Minh Tuấn). Trong lần gặp gỡ thứ 3 trên sân Cẩm Phả tại vòng 23 V-League 2016, Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục phải đón nhận một trận thua nữa với tỷ số 1-3. Nghiêm Xuân Tú, Mạc Hồng Quân và Dyachenko là những người ghi bàn trước cho đội chủ nhà trước khi Văn Toàn ghi bàn danh dự cho đội khách ở phút 90+3. Trung vệ Memovic của HAGL tranh bóng với chân sút Jeremie Lynch (trái) của Than Quảng Ninh VPF Lần duy nhất mà “những đứa trẻ nhà bầu Đức” có điểm khi rời sân Cẩm Phả là ở mùa giải 2017. Ở vòng đấu cuối cùng của lượt đi, dù 2 lần bị đội chủ nhà vượt lên dẫn trước sau các pha dứt điểm của Vũ Minh Tuấn và Patiyo, nhưng đội khách đã chơi kiên cường và san bằng tỷ số 2-2 nhờ công của Châu Ngọc Quang với một cú đúp. Trong 2 lần gặp nhau gần đây nhất trên sân Cẩm Phả ở mùa giải 2018 và 2019, đội bóng phố Núi để thất bại trước đội bóng đất Mỏ với tỷ số 0-3. Tại V-League 2018, một mình tiền đạo Eydison ghi cả 3 bàn mang về chiến thắng cho đội chủ nhà. Còn tại V-League 2019, Hải Huy là người mở tỷ số trước khi Dyachenko lập cú đúp để hoàn tất chiến thắng 3-0 cho Than Quảng Ninh. Hồng Duy tranh bóng trong trận HAGL thắng Than Quảng Ninh 1-0 ơ giai đoạn 1 VPF Như vậy trong 6 chuyến làm khách trên sân Cẩm Phả trước đây, Hoàng Anh Gia Lai chỉ kiếm được duy nhất 1 trận hòa (năm 2017), còn lại là 5 trận thua. Đội bóng phố Núi chỉ ghi được có 5 bàn trong khi để lọt lưới tới 17 bàn, trung bình gần 3 bàn/trận. Trong bối cảnh phong độ đang chựng lại, hàng phòng ngự liên tiếp mắc sai lầm (để lọt lưới 8 bàn trong 2 trận gần đây), thi đấu sân khách thường kém thì xem ra rất khó để đoàn quân của HLV Nguyễn Văn Đàn - Dương Minh Ninh tránh khỏi trận thua thứ 6 trong 7 lần đến làm khách trên sân Cẩm Phả.