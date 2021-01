Kết quả V-League 2021, Bình Định 1-0 Sài Gòn FC: Hồ Tấn Tài khiến 'hung thần' Đỗ Merlo nín lặng!

* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN Khởi đầu không đến nỗi nào với trận hòa trên thế thắng trước Sông Lam Nghệ An ở vòng đấu mở màn, tân binh Bình Định sẽ bước vào vòng đấu thứ hai tiếp Sài Gòn FC trên sân nhà. Đội bóng đất võ sẽ gặp bất lợi khi phải mượn sân 19/8 Nha Trang để thi đấu do mặt sân Quy Nhơn chưa hoàn thiện. Bên cạnh đó, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng còn phải dè chừng tiền đạo của Sài Gòn FC là Đỗ Merlo, cầu thủ được coi là ‘hung thần’ của các đội bóng tân binh V-League trong thời gian gần đây. V-League 2021 | Sài Gòn 1-0 HAGL | Đỗ Merlo khiến Kiatisak ngậm ngùi nhận thất bại Kể từ khi quay trở lại dải đất hình chữ S (năm 2016), chân sút nhập tịch người Argentina này luôn có thói quen ‘dằn mặt’ các đội bóng tân binh ở V-League. Ở vòng đấu thứ 24 của V-League 2016, dù để tân binh Sài Gòn FC vươn lên dẫn trước ở phút 18 do công của Xuân Nam nhưng sau đó nhờ sự tỏa sáng của Đỗ Merlo với một cú đúp (ở các phút 33 và 89) xen giữa là pha lập công của Hoàng Thiên, SHB. Đà Nẵng đã lội ngược dòng thành công và giành thắng lợi chung cuộc trước đội bóng Sài thành. Một năm sau, đến lượt tân binh TP.HCM phải nếm trải cảm giác bị Đỗ Merlo chọc thủng lưới. Tiền đạo gốc Argentina với một cú đánh đầu không thể cản phá ở phút thứ 18 đã giúp đội bóng sông Hàn mở tỷ số trong chuyến làm khách trên sân Thống Nhất (chung cuộc hai đội hòa nhau 1-1) trong khuôn khổ vòng đấu thứ 20 của V-League 2017. Đỗ Merlo đã sẵn sàng nổ súng chiều nay Khả Hòa ‘Nạn nhân’ tiếp theo của Đỗ Merlo là tân binh của V-League 2018 CLB Nam Định. Trên sân nhà ở vòng đấu thứ 12, chân sút nhập tịch này đã tỏa sáng rực rỡ với một cú đúp ở các phút 45+2 và 66, góp phần quan trọng vào chiến thắng giòn giã 4-2 của đội chủ nhà trước đội khách Nam Định. Thói quen bắt nạt các tân binh tiếp tục được Đỗ Merlo duy trì ở V-League 2019. Tiếp tân binh Viettel trên sân Hòa Xuân ở vòng đấu đầu tiên của mùa giải, Đỗ Merlo ghi liên tiếp 2 bàn ở các phút 41 và 45 để giúp đội bóng sông Hàn vươn lên dẫn trước 3-0 sau khi kết thúc hiệp 1 (chung cuộc SHB.Đà Nẵng thắng Viettel 3-1). Gần đây nhất ở mùa giải năm ngoái, khi chuyển sang khoác áo Nam Định, Đỗ Merlo vẫn không thay đổi thói quen của mình. Tiếp tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Thiên Trường ở vòng đấu thứ 2, tiền đạo người Argerina là người mở tỷ số cho đội bóng thành Nam ở phút thứ 21, góp phần vào chiến thắng chung cuộc của đội chủ nhà. Đỗ Merlo tung cú sút kết liễu HAGL trên sân Thống Nhất Khả Hòa Như vậy trong 5 năm trở lại đây, Đỗ Merlo đã có tới 8 lần ‘nổ súng’ vào lưới các đội bóng tân binh. Vì thế không ngoa khi nói rằng Đỗ Merlo chính là ‘hung thần’ của các đội bóng tân binh trong thời gian gần đây. Ở trận đấu chiều nay, nếu không cẩn thận, CLB Bình Định của HLV Nguyễn Đức Thắng hoàn toàn có thể sẽ trở thành ‘nạn nhân’ tiếp theo của tiền đạo nhập tịch người Argentina, nhất là sau khi anh đã ‘thông nòng’ ở vòng đấu mở màn.