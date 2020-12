* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN Bị đánh giá yếu nhất bảng nhưng ở trận ra quân, Long An chơi không quá lép vế trước Viettel. Đó là cơ sở để HLV Phan Văn Giàu tin vào khả năng các học trò có thể tạo bất ngờ cho SLNA. Phan Nhật Thanh Long (2) chơi ấn tượng bên cánh trái của Long An Bá Duy Đội hình U.21 Long An ngoài chất thép nơi hàng phòng ngự còn có sự mềm mại trên hàng công nên trình làng lối chơi tấn công phóng khoáng, đẹp mắt. Tuy vậy Long An không có sự đồng đều ở tất cả các vị trí cũng như lối chơi chưa thật sự gắn kết nên SLNA không quá lo ngại. Nguyễn Văn Việt cùng các đồng đội SLNA quyết thắng Long An để đua tranh vé vào bán kết với Viettel, Phố Hiến Khả Hòa Ở trận ra quân, SLNA cầm hòa được Phố Hiến nhờ sự xuất sắc của tiền vệ Nguyễn Văn Việt vốn đang chơi ở đội hình chính tại V-League . Hàng công của đội bóng xứ Nghệ còn có Trần Mạnh Quỳnh chơi lanh lẹ, kỹ thuật, tốc độ dễ tạo đột biến. Bên cạnh đó là bộ đôi Nguyễn Xuân Bình, Trần Ngọc Ánh cầm trịch trận đấu rất tốt. SLNA đủ thực lực giành chiến thắng trước Long An Bá Duy Khó khăn của SLNA khi đấu với Long An là trong tâm thế phải thắng, thậm chí thắng đậm để lợi thế đua tranh vé vào bán kết với Viettel, Phố Hiến. Nếu nôn nóng, không bản lĩnh, SLNA có nguy cơ nhận “hồi mã thương” mà bài học tấn công dồn dập rồi…thua trước Công an Nhân dân ở vòng loại vẫn còn nóng hổi với thầy trò HLV Đinh Văn Dũng. Dự đoán: SLNA thắng 2-1. Bảng xếp hạng bảng B sau lượt đầu: