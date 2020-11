Khánh Hòa đăng cai Vòng chung kết giải bóng đá U.21 quốc gia 2020

Giải năm nay có 20 đội đăng ký tham dự vòng loại, chia làm 4 bảng: Bảng A: Viettel, Hà Nội, Phố Hiến, Luxury Hạ Long, Nam Định; dự kiến thi đấu tại Viettel hoặc Trung tâm đào tạo trẻ VFF. Bảng B có SHB Đà Nẵng, Khánh Hòa, Công an nhân dân, Đắk Lắk và Becamex Bình Dương; thi đấu tại Kon Tum. Bảng C gồm Hoàng Anh Gia Lai, Sông Lam Nghệ An , TP.HCM, Tây Ninh và Đồng Nai; thi đấu tại Pleiku. Bảng D có Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Long An và Sài Gòn FC; thi đấu tại Bến Tre.