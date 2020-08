Không dễ kiếm sân trung lập cho SHB.Đà Nẵng và Quảng Nam

Rất khó để có thể nói trước điều gì sẽ xảy ra trong 3 tuần nữa. Vì thế ngay từ bây giờ, VPF phải chuẩn bị phương án dự phòng về sân đấu cho SHB.Đà Nẵng và Quảng Nam.

Phương án thi đấu trên sân trung lập xem ra là khả thi nhất lúc này để đưa mùa giải 2020 về đích an toàn. Thế nhưng không dễ để chọn được địa điểm đăng cai bởi hầu hết các tỉnh/thành đều yêu cầu người trở về từ Đà Nẵng và Quảng Nam phải thực hiện cách ly tập trung hai tuần.

Xét về mặt địa lý, hai tỉnh gần Đà Nẵng và Quảng Nam nhất là Thừa Thiên Huế và Quảng Ngãi. Vì thế nếu có thể tổ chức ở sân trung lập của 2 tỉnh này thì sẽ thuận tiện nhất vì sẽ hạn chế được việc di chuyển cho hai đội SHB.Đà Nẵng và Quảng Nam. Tuy nhiên Quảng Ngãi sau khi rút lui khỏi giải hạng Nhì 2018 đã không còn tổ chức bất cứ trận đấu chuyên nghiệp nào trong suốt 2 năm qua.Vì thế sân Quảng Ngãi chưa chắc đã đáp ứng được điều kiện để tổ chức các trận đấu của V-League.

Khả thi nhất lúc này có lẽ chỉ có Thừa Thiên Huế với sân Tự Do hiện cũng đang tổ chức các trận đấu của đội bóng cố đô ở giải hạng Nhất 2020. Theo lịch dự kiến, vòng 10 của giải hạng Nhất 2020 sẽ diễn ra vào ngày 25/9, nghĩa là một ngày trước khi diễn ra vòng 12 của V-League 2020. Tuy nhiên theo lịch thi đấu đã công bố, ở vòng 10 này, CLB bóng đá Huế sẽ không đá trên sân Tự Do mà phải đến làm khách trên sân Long Xuyên của An Giang. Vì vậy, sân Tự Do hoàn toàn có thể tổ chức 1 trận đấu của SHB.Đà Nẵng hoặc Quảng Nam ở vòng 12 V-League.