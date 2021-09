Kiatisak từng giúp Thái Lan cầm hòa Úc 2-2, một sự động viên cho tuyển Việt Nam

HLV Kiatisak nhớ lại những ngày tháng huy hoàng của ông khi dẫn dắt đội tuyển Thái Lan 5 năm trước, mà một trong những chiến tích lẫy lừng chính là trận hòa tuyển Úc 2-2 trên sân nhà Rajamanggala (Bangkok) ngày 15.11.2016 trong khuôn khổ vóng loại thứ 3 World Cup 2018. “Cũng trùng hợp với tuyển Việt Nam bây giờ khi trận ra quân khi đó Thái Lan cũng thua Ả Rập Xê Út. Nhưng nếu Việt Nam mới là trận thứ 2 trong bảng khi gặp Úc ngày 7.9 tới thì Thái Lan trước khi gặp đối thủ mạnh này ở lượt trận thứ 5 thì đã thua thêm 3 trận nữa trước Nhật Bản, UAE và Iraq. Khi đó áp lực tìm điểm trước các đội bóng mạnh này cực kỳ khó, nhất là tuyển Úc có thể hình và thể lực rất tốt. Nhưng tôi và toàn đội đều xác định tập trung tinh thần để thi đấu một trận đầy hứng khởi trên sân nhà và thật vui khi chúng tôi cầm hòa 2-2 với Úc”, Kiatisak cho biết.

Đó là 1 trận đấu mà Thái Lan khi đó đã chơi rất hay với dàn cầu thủ đang vào độ chín với nhiều cái tên xuất sắc như Teerasil Dangda (tác giả 2 bàn thắng),Channathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan, Tristian Do, Siroch Chathong hay Sarach Yooyen..Dù bị Úc dẫn trước nhưng người Thái thi đấu đầy tự tin để vượt lên dẫn lại 2-1 trước khi bị Jedinak gỡ hòa (anh cũng ghi 2 bàn trận này). Đây là trận mà trọng tài người Qatar Al Marri thổi đến 3 quả 11m (2 cho Úc). Nhưng xem lại băng hình trận này mới thấy Thái Lan đã chơi ăn miếng trả miếng rất hay với những pha dàn xếp nhanh, tốc độ, tỉ lệ cầm bóng không hề thua kém với 44% so với 56% của Úc, sút cầu môn cũng 8 lần so với 13 của Úc... và dĩ nhiên 1 điểm giành được là rất xứng đáng.

Niềm vui của Kiatisak sau khi Teerasil Dangda ghi bàn ảnh chụp màn hình

Trao đổi thêm về trận đấu này, Kiatisak cho biết: “Đó là 1 trận đấu đầy cảm xúc và toàn đội Thái Lan đã chơi với quyết tâm cực cao. Dĩ nhiên Úc khi đó cũng vắng vài trụ cột như Tim Cahill, nhưng họ vẫn rất mạnh vì đa số cầu thủ đều chơi bóng từ châu Âu, có kinh nghiệm thi đấu rất dày dặn và trình độ vượt trội. Họ nhập cuộc tấn công mạnh mẽ từ đầu và ghi bàn rất sớm khi hậu vệ chúng tôi để bóng chạm tay. Nhưng Thái Lan không thể mất quyền kiểm soát. Cả đội động viên nhau vượt lên chơi như những gì mà chúng tôi đã thể hiện trong các buổi tập, tranh chấp từng pha bóng, rượt đuổi từng tình huống và khai thác nhanh những pha phối hợp tốc độ với độ chính xác cao để tạo ra những cơ hội rõ rệt. Nhờ vậy đã có 2 bàn thắng, trong đó có 1 quả 11m của Dangda sau khi Theerarthon bị phạm lỗi”.

Pha phạm lỗi của hậu vệ Úc với Theerathon dẫn đến quả 11m trong trận Thái Lan (trái) hòa Úc 2-2 tại vòng loại thứ 3 World Cup 2018 anh chụp màn hình

Cảm hứng từ trận Thái Lan hòa Úc 2-2 trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2018 có lẽ là sự khích lệ tinh thần và là nguồn động viên cho thầy trò HLV Park Hang-seo trước khi gặp đối thủ đến từ xứ sở Kangaroo tại sân Mỹ Đình vào tối 7.9. Dĩ nhiên không thể so sánh tính chất từ trận đấu của Thái Lan 5 năm trước với trận đấu của chúng ta khi thời điểm gặp nhau và lực lượng đôi bên đều có những khác biệt. Nhưng bài học từ cách chơi của người Thái và tài cầm binh của Kiatisak cũng gợi mở cho tuyển Việt Nam nhiều vấn đề mà quan trọng vẫn là sự tự tin, tập trung thể hiện tinh thần chiến đấu tốt và không nên có tâm lý quá e ngại cho dù đối thủ có thể hình thể lực hơn hẳn mình. Cứ chơi theo cách của mình, biết mình biết ta, tập trung khắc chế những điểm mạnh của đội bạn và phát huy tốt những thế mạnh riêng có của mình thì biết đâu tuyển Việt Nam vẫn có thể kéo dài được sự bất bại trong trận thứ 18 tại sân nhà Mỹ Đình.