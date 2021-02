Lạ lùng khi CLB Long An có duyên với các Quả bóng Vàng Việt Nam

Thông tin nóng nhất trong ngày hôm nay (22/2) là việc tiền đạo Nguyễn Anh Đức đã hoàn tất bản hợp đồng có thời hạn 1 năm với đội hạng Nhất Long An. Không chỉ được kỳ vọng sẽ trở thành đầu tàu dìu dắt các cầu thủ trẻ, cầu thủ từng giành danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2015 còn được Long An điền tên vào thành phần Ban huấn luyện với vai trò là trợ lý cho HLV trưởng Phan Văn Giàu ở giải hạng Nhất 2021. Có thể nói cựu vương của V-League này tỏ ra rất có duyên với các Quả bóng Vàng Việt Nam.

Trong 14 năm góp mặt ở giải đấu hạng cao nhất của bóng đá Việt Nam, Long An đã sở hữu được 2 Quả bóng Vàng là Phan Văn Tài Em (QBV năm 2005) và Nguyễn Minh Phương (QBV năm 2010).

Tài Em và Minh Phương trong BHL Long An

Điều đáng nói là sau khi giải nghệ, cả 2 Quả bóng Vàng này đều có thời gian tham gia vào Ban huấn luyện của Long An. Cách đây 4 năm, không lâu sau khi nhận lời dẫn dắt đội bóng miền Tây Nam Bộ này tại V-League 2017, trong vai trò HLV trưởng, cựu Quả bóng Vàng Nguyễn Minh Phương đã bổ nhiệm một cựu Quả bóng Vàng khác là Phan Văn Tài Em vào ghế trợ lý HLV. Tuy nhiên sự kết hợp này không mang lại kết quả như mong đợi. Kết thúc V-League 2017, Long An đứng đội sổ trên bảng xếp hạng và phải xuống chơi ở giải hạng Nhất năm sau. Còn 2 cựu Quả bóng Vàng cũng nói lời chia tay Long An, Minh Phương quay lại SHB.Đà Nẵng còn Tài Em nhận lời dẫn dắt Sài Gòn FC ở mùa giải 2018.