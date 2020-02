Làm thế nào để tuyển nữ Việt Nam không còn bị 'chị đại' châu Á cho 'ngửi khói'?

HLV Đoàn Minh Xương đã đưa ra ý kiến như trên sau khi theo dõi hai trận đấu của tuyển nữ Việt Nam tại vòng loại Olympic Tokyo (thắng Myanmar 1-0 và thua Hàn Quốc 0-3).

Ông Xương nói tiếp: “Trong những năm gần đây, bóng đá nữ Việt Nam chưa thể tạo các cơn địa chấn ở bình diện châu lục và điều này đặt ra một thử thách lớn cho Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Chúng ta đã vô địch giải bóng đá nữ Đông Nam Á, nhiều lần giành HC Vàng SEA Games . Tuy nhiên ở những trận đấu quan trọng với các đối thủ mạnh của châu Á, tỷ số thua với từ 3 đến 4 bàn thắng trở lên vẫn là nỗi ám ảnh nhất định với chúng ta.

Nói một cách công bằng, bóng đá nữ Việt Nam có những đặc thù và khó khăn riêng. So với bóng đá nam có chân đế khá rộng rãi từ các giải bóng đá phong trào còn bóng đá nữ chưa được điều may mắn ấy. Bóng đá nam dù sao cũng dễ phát hiện nhân tố tài năng hơn vì phát triển diện rộng. Còn bóng đá nữ đã không có bóng đá phong trào mà hiện cũng mới chỉ có 6 địa phương có đội bóng nữ gồm Hà Nội, TP.HCM, Hà Nam, Quảng Ninh (lấy tên gọi là Than Khoáng sản Việt Nam), Thái Nguyên, Sơn La. Mà thậm chí đã có địa phương suýt phải giải tán đội nữ vì không có kinh phí hoạt động.

Cứ tính trung bình mỗi địa phương nói trên có 100 cầu thủ nữ thì tổng cộng cũng chỉ có có 600 cầu thủ nữ đang thi đấu. Diện hẹp như thế thì phải có cách làm khác mới mong trình độ bóng đá nữ Việt Nam phát triển ở tầm cao”.

Đội nữ Việt Nam trẻ hóa tại vòng loại Olympic Ảnh: Anh Việt

Tiền đạo số 1 của đội U.19 nữ Việt Nam Tuyết Ngân khoác áo tuyển Việt Nam Ảnh: AFC

Theo HLV Đoàn Minh Xương, VFF và các địa phương cần ngồi lại với nhau để bàn chiến lược dành riêng cho bóng đá nữ. Mới đây VFF đã ký hợp đồng với Hưng Thịnh và có khoản tài chính 100 tỉ đồng cho giấc mơ World Cup, nhưng việc sử dụng số tiền lớn đó như thế nào, cũng phải tính toán sao cho phù hợp. Liệu các đội bóng nữ có được chu cấp một khoản nhất định nào đó từ khoản 100 tỉ này hay không và nếu có thì các đội sẽ sử dụng thế nào, ai giám sát.

Ông Đoàn Minh Xương nói: “Chúng ta không có diện rộng thì từ diện hẹp vẫn có thể chọn lựa được những tài năng bóng đá nữ nổi bật và tiến hành đầu tư có chiều sâu. Cầu thủ nữ Việt Nam về chiều cao, cân nặng hầu hết vẫn thấp bé quá, bé như “cái kẹo” vậy. Nên cần có quy trình tuyển chọn cẩn thận, sau đó có chế độ đào tạo, huấn luyện, chăm sóc dinh dưỡng một cách bài bản, khoa học. Số cầu thủ tài năng này nên được nuôi nấng theo dạng VĐV trọng điểm.

Tại sao tôi nêu ý kiến về việc VFF và các địa phương cần ngồi lại với nhau. Vì hiện tại, mỗi địa phương lại đi theo cách làm khác nhau, không có sự đồng bộ. Ví dụ như TP.HCM chỉ đào tạo tuyến U.15 nhưng không biết cho đội thi đấu với đội nào cùng lứa tuổi vì các địa phương khác không có U.15 hoặc lại chỉ tập trung vào U.17. Các đội không “gặp nhau” thì các cầu thủ nữ trẻ vô cùng thiệt thòi. Muốn bóng đá nữ Việt Nam ổn định một cách vững chắc ở Đông Nam Á và tiệm cận trình độ châu Á thì phải thay đổi cách nghĩ lẫn cách làm”, ông Xương nhấn mạnh.