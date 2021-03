Lee Nguyễn bị phong tỏa, CLB TP.HCM trắng tay trên sân Cẩm Phả

Đúng như dự đoán, HLV Mano Polking tung ra đội hình tấn công mà ông ưng ý nhất trong thời gian qua với bộ ba chân sút người Brazil: Dario bên cánh trái, Joao Paulo bên cánh phải và Junior Barros đá cắm. Tiền vệ ngôi sao người Mỹ gốc Việt Lee Nguyễn đá vị trí tiền vệ tấn công sở trường, châm ngòi cho các tình huống tấn công của CLB TP.HCM.

Lee Nguyễn bị cầu thủ Than Quảng Ninh theo như hình với bóng trên sân Minh Hoàng

Than Quảng Ninh nghiên cứu rất kỹ lối chơi của CLB TP.HCM nên cắt cử người theo sát phong tỏa Lee Nguyễn , không cho tiền vệ tài hoa này “rảnh chân”. Vì thế trong cả hiệp 1, Lee Nguyễn thường phải nhận bóng trong tư thế khó nên không phát huy được khả năng kiến tạo.

Highlights Than Quảng Ninh 2-0 TP.HCM: Lee Nguyễn buồn bã rời Cẩm Phả

Dẫu vậy cựu tuyển thủ Mỹ vẫn nỗ lực di chuyển lôi kéo hàng phòng ngự Than Quảng Ninh, mở ra cơ hội cho các đồng đội khác tham gia tấn công. Lee Nguyễn cũng thử vận may với cú sút ngoài vòng cấm nhưng bóng đi chưa như ý, chưa gây khó cho thủ môn Than Quảng Ninh.

Lee Nguyễn cùng CLB TP.HCM bế tắc trước Than Quảng Ninh Minh Hoàng

Thành công với chiến thuật “bắt chết” Lee Nguyễn nhưng việc phải chăm chăm lo phòng ngự khiến các cầu thủ Than Quảng Ninh không tạo ra nhiều cơ hội tấn công, ngoại trừ cơ hội ở đầu hiệp của Mạc Hồng Quân. Các cầu thủ Than Quảng Ninh cũng không ngại phạm lỗi để hạn chế khả năng tấn công áp đảo của CLB TP.HCM, hậu quả là Văn Khoa rồi Nguyên Sa phải nhận thẻ vàng ngay trong hiệp 1.

Diogo ghi bàn thắng mở tỷ số cho Than Quảng Ninh Minh Hoàng

Các cầu thủ chủ sân Cẩm Phả khởi đầu hiệp 2 rất tốt, tạo ra các cơ hội tấn công uy nguy hiểm uy hiếp khung thành thủ môn Thanh Thắng. Phút 54, Thanh Thắng có pha phản xạ cực nhanh cứu thua cho CLB TP.HCM sau pha đánh đầu của Diogo. Tuy nhiên 1 phút sau người hâm mộ Than Quảng Ninh vỡ òa với bàn thắng của Diogo khi anh tận dụng thành công cơ hội mà đồng đội Nghiêm Xuân Tú tạo ra từ cánh phải. Bàn thắng mở tỷ số giúp các cầu thủ Than Quảng Ninh chơi hưng phấn, suýt có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 58 khi Eydison sút bóng rất căng nhưng Thanh Thắng lại xuất sắc cản phá.

Hải Huy đánh đầu ấn định chiến thắng 2-0 cho Than Quảng Ninh trước CLB TP.HCM Minh Hoàng

Các cầu thủ CLB TP.HCM vùng lên tấn công mạnh mẽ, Joao Paulo có 2 cơ hội mười mươi ở phút 62, 64 nhưng không tận dụng thành công. Đến phút 67, Sầm Ngọc Đức lại bỏ lỡ cơ hội cân bằng tỷ số cho CLB TP.HCM khi dứt điểm bật xà ngang. Đến phút 75, thủ môn Hoài Anh xuất sắc cứu thua cho Than Quảng Ninh khi hóa giải được cú sút cực căng của Dario. Phút 80, CLB TP.HCM có cơ hội không thể ngon ăn hơn nhưng Junior Barros sút bóng vọt xà ở cự ly gần khung thành.

Dario cùng dàn ngoại binh CLB TP.HCM dứt điểm chưa hiệu quả Minh Hoàng

Tạo ra “hành tá” cơ hội nhưng không cụ thể hóa thành bàn thắng, CLB TP.HCM nhận đòn “hồi mã thương” khi Hải Huy ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 81 cho Than Quảng Ninh. Nghiêm Xuân Tú xứng đáng là người hùng thầm lặng của Than Quảng Ninh khi chơi cực hay bên cánh phải, có đường chuyền như đặt để Hải Huy đánh đầu tung lưới thủ môn Thanh Thắng. Một cú đúp kiến tạo đầy đẳng cấp, mang thương hiệu của Nghiêm Xuân Tú.