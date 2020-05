Lịch đấu giải hạng nhất: Không công bằng cho 2 CLB Phố Hiến và Huế

Theo lịch thi đấu, có 6 đội đá 6 trận sân nhà và 5 trận sân khách là Bình Phước, Long An, Đăk Lăk, Bình Định, An Giang và Sanna Khánh Hòa. Ngược lại cũng có 6 đội chỉ đá 5 trận sân nhà và 6 trận sân khách là Đồng Tháp, Bà Rịa Vũng Tàu, Cần Thơ, Tây Ninh, Phố Hiến và Huế. Do số lượt trận bị lẻ (11 trận) nên có nửa số đội đá sân nhà ít hơn số còn lại cũng là bình thưởng phải chấp nhận.

Thế nhưng đáng nói là theo lịch thi đấu mà VPF cho rằng căn cứ mã số đã bốc thăm từ hồi tháng 12 năm rồi thì lịch đấu lại vô cùng bất lợi cho 3 CLB Đồng Tháp, Phố Hiến và Huế. Cả 3 đội này đều có giai đoạn phải đá 4 trận sân khách trong 5 vòng liên tiếp. Phố Hiến và Huế thậm chí còn không lần nào được đá hai trận sân nhà liền nhau.

Cụ thể Đồng Tháp và Phố Hiến cùng vòng 4, 5 và 7,8 đều đá sân khách, chen vào giữa là vòng 6 được đá sân nhà. Còn Huế thì vòng 6, 7 và 9, 10 đá sân khách chen giữa là vòng 8 đá sân nhà. Đồng Tháp sau đó thì vòng 9, 10 còn về đá sân nhà 2 trận liên tiếp nhưng Phố Hiến và Huế thì không được “bù” lại đá sân nhà 2 trận liên tiếp mà chỉ đá 1 sân nhà rồi 1 sân khách trước hoặc sau đó. Cách xếp lịch như vậy rõ ràng là gây khó, nếu không muốn nói là ‘chèn ép” với Phố Hiến và Huế.

Phố Hiến (trái) gặp bất lợi với lịch thi đấu VPF

Trao đồi với Thanh Niên, đại diện của 2 CLB này đều tỏ ra không vui khi lịch thi đấu quá bất lợi cho họ. Một quan chức lên tiếng “Nếu như áp dụng thể thức 2 lượt, các bất lợi ở lượt đi sẽ được bù bằng lợi thế ở lượt về. Tuy nhiên, thể thức mới lại chỉ có một lượt nên lịch này là không công bằng”. Đó là chưa kể việc giải hạng nhất chỉ còn 1 đội lên hạng trực tiếp, không có trận play-off cho đội thứ nhì nên với lịch này vô hình chung sẽ làm cho cuộc cạnh tranh càng thêm bất lợi ngay từ giai đoạn 1 của Phố Hiến và Huế.

Như Phố Hiến vòng 4 (25/6) đá sân Tây Ninh vài ngày sau vòng 5 (1/7) đá tại Nha Trang, vòng 6 đá sân nhà PVF (7/7) rồi vòng 7 vào Đăk Lăk (12/7) rồi vòng 8 xuống Long An (19/7). Tương tự Huế đá ở Cao Lãnh vòng 6 (7/7) vòng về Bình Định ở vong 7 (13/7) xong về sân nhà gặp Khánh Hòa ngày 19/7, tiếp đó đi PVF gặp Phố Hiến ở vòng 9 ngày 25/7 và bay vào An Giang vòng 10 ngày 30/7. Đá 5 trận liền mà 4 trận sân khách như vậy thử hỏi làm sao kiếm điểm để tìm chỗ thuận lợi ở giai đoạn 2. Rõ ràng sự không công bằng này sẽ “bóp chết” nỗ lực của 2 CLB này.

CLB Huế (giữa) cũng gặp lịch đấu vô cùng khó cho mình VPF

Ở chiều ngược lại thiệt thòi của Phố Hiến và Huế thì Long An và Bình Phước lại thuận lợi khi 5 trận liên tiếp thì có 4 trận sân nhà, còn Đăk Lăk cũng 5 trận có 4 trận sân nhà nhưng lại có 2 trận sân khách (đối xứng với Đồng Tháp). Nên chăng VPF, BTC cần lấy ý kiến các đội sắp lại lịch cho khoa học hơn, chứ để tình trạng thứ tự các vòng đấu phải đá sân khách của các đội không giống nhau, dẫn đến những lợi thế, bất lợi không đều nhau như thế này thì bóng chưa lăn mà đã rộ lên sự bất công khiến tâm lý các CLB bị hẫng hụt.