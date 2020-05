Lịch thi đấu bóng đá, lịch phát sóng Cúp quốc gia hôm nay 31.5: Hấp dẫn

Ở vòng 1/8 Cúp quốc gia Việt Nam diễn ra hôm qua, có đến 3/4 trận phải đá luân lưu 11m mới quyết định được đội lọt vào tứ kết. Quật khởi nhất là Bà Rịa - Vũng Tàu của HLV Trần Minh Chiến, sau chiến thắng gây sốc 2-1 trước Sài Gòn FC ở vòng loại, đội bóng này tiếp tục vượt qua đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An 5-4 sau loạt đấu súng cân não chiều qua và có mặt ở tứ kết cùng với CLB TP Hồ Chí Minh (thắng Đà Nẵng 3-2), Viettel (thắng An Giang 2-0) và Than Quảng Ninh (thắng Nam Định 5-4).