Lịch thi đấu bóng đá, lịch phát sóng Cúp quốc gia Việt Nam hôm nay 24.5: Cơ hội cho các đội hạng Nhất

Hôm nay, sân cỏ Việt Nam tiếp tục sôi động với 4 trận đấu của vòng loại mà sự có mặt của các đội hạng Nhất mang lại hy vọng cho giải đấu hạng 2 của Việt Nam. Các CLB như An Giang, Long An, Huế, Bình Định và Bà Rịa - Vũng Tàu ra quân đem theo sự kỳ vọng sẽ làm nên chuyện trước các "đại ca" ở V-League. Đặc biệt, trận đấu giữa An Giang và Long An sẽ chắc chắn đem lại 1 tấm vé vào vòng 1/8 cho hai đội hạng Nhất này. Sự đầu tư mạnh tay của Bình Định và Bà Rịa - Vũng Tàu cũng cho thấy hai CLB này có những tham vọng nhất định để nâng tầm bóng đá địa phương mình.