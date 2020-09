Lịch thi đấu, lịch phát sóng Giải hạng nhất hôm nay 30.9: Nóng ở Huế

Đây là vòng đấu cuối cùng của giai đoạn 1 để chọn ra 6 đội bóng tranh chức vô địch cũng như 6 đội giành vé trụ hạng ở giai đoạn 2. Vì thế, các trận đấu diễn ra cùng lúc (15 giờ 30) để đảm bảo tính khách quan và công bằng.

Vơi tình thế hiện tại, Bà Rịa - Vũng Tàu, Phố Hiển, Khánh Hòa và Bình Định đã nắm chắc vé tranh ngôi vô địch ở giai đoạn 2. An Giang, Huế và Bình Phước sẽ tranh nhau 2 chiếc vé còn lại và lịch thi đấu đã đẩy Huế và Bình Phước đối đầu nhau ở trận đấu quyết định này.

Xét về mặt lợi thế, Huế đương nhiên nhỉnh hơn nhờ yếu tố sân nhà, đó là chưa kể việc họ cũng vượt qua chính Bình Phước ở lượt đấu trước trên sân đối phương. Xét vế yếu tố con người, cả hai đội đều không có ngôi sao nổi trội nhưng lối đá tập thể là vũ khí chính của cả hai câu lạc bộ. Quan trọng hơn, đội chủ nhà nhiều hơn 1 điểm nên họ chỉ cần thủ hòa với Bình Phước là có thể yên tâm chuẩn bị cho giai đoạn hai.

Trận đấu còn lại, An Giang sẽ phải tự quyết định số phận của mình trên sân Cần Thơ. Hai CLB miền tây này không lạ gì nhau nhưng lịch sử luôn đứng về phía đội bóng tây đô. Vì thế, An Giang cần phải cẩn trọng trong chuyến làm khách này. Từng thắng 4-0 ở Cần Thơ mùa bóng năm ngoái, An Giang hẳn sẽ có cách để tìm chiếc vé vớt cuối cùng tranh vào nhóm 6 đội bóng.