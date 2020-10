Lịch thi đấu, lịch phát sóng V-League hôm nay 31.10: Quảng Nam hay Nam Định?

Khi nhóm A đang quyết liệt tranh nhau từng điểm để bước lên ngôi vương V-League mùa giải này thì nhóm B cũng gay cấn không kém với cuộc đua trụ hạng mà hiện giờ chỉ liên quan đến hai cái tên: Quảng Nam và Nam Định.

Quảng Nam không nắm quyền quyết định số phận của mình cho dù họ có thắng được Hải Phòng trên sân Lạch Tray bởi với 2 điểm ít hơn cùng hiệu số bàn thắng/bại thua -4 so với Nam Định, Quảng Nam cần phải nhờ đến... Sông Lam Nghệ An mới hy vọng ở lại V-League thêm một mùa nữa. Tuy nhiên mục tiêu trước mắt là thắng Hải Phòng xem ra không dễ chút nào cho dù đội chủ nhà đã trụ hạng. Có rất nhiều tin đồn cho rằng Hải Phòng sẽ "buông" nhưng nếu Sông Lam Nghệ An cũng "buông" luôn thì sao? Buông có thể là đưa đội hình dự bị vào sân hoặc đá thiếu quyết tâm và chừng đó cũng chưa chắc là cơ hội cho các đối thủ dễ dàng ghi bàn vào lưới họ. Vì vậy trước khi trông chờ vào người khác, hãy tự quyết định số phận của mình băng cách đá thật hay thật đẹp.