Long An và Đồng Tháp tranh chung kết ngược giải hạng nhất

Với kết quả ở vòng đấu thứ tư giai đoạn 2 giải bóng đá hạng nhất vào chiều qua (Tây Ninh - Đắk Lắk 1-1; Cần Thơ - Long An 2-1 và Đồng Tháp - CLB Huế 3-0), đã có 4 đội chắc chắn trụ hạng là Tây Ninh (19 điểm), Huế (17 điểm), Đắk Lắk và Cần Thơ (cùng 16 điểm). Chiếc vé xuống hạng sẽ được quyết định trong trận Đồng Tháp (15 điểm) gặp Long An (13 điểm) trên sân Long An vào ngày 30.10.

Niềm vui trụ hạng của Cần Thơ Dương Thu

Chưa bao giờ bóng đá ĐBSCL lại sa sút đến như vậy khi 3 đội tham dự giải hạng nhất thì cả 3 đều đứng cuối bảng. Trước đây Đồng Tháp từng 2 lần vô địch quốc gia 1989, 1996 với những cái tên như Phan Thanh Bình, Huỳnh Quốc Cường, Trần Công Minh, Trịnh Tấn Thành..., Long An cũng 2 lần vô địch V-League năm 2005, 2006 với những gương mặt ưu tú như Phan Văn Tài Em, Nguyễn Minh Phương… Nhưng trong vòng xoáy xã hội hóa bóng đá cần có doanh nghiệp chung tay đầu tư cho đội bóng thì bóng đá khu vực miền Tây lại trở thành vùng trũng.