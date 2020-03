Vòng loại giải U.19: Sông Lam Nghệ An và Becamex Bình Dương trở lại đường đua

Không có bất ngờ ở bảng B khi Sông Lam Nghệ An sau thất bại trước Thanh Hóa ở lượt trước đã dồn hết sức để thắng Quảng Nam. Dù thiếu tiền vệ phòng ngự tuyển U.19 Việt Nam Hồ Khắc Lương bị 2 thẻ vàng và hậu vệ cánh phải Vương Văn Huy gặp chấn thương cộng thêm Đặng Quang Tú không có mặt ở đội hình xuất phát, nhưng với đội hình chất lượng như Xuân Bình, Mạnh Quỳnh, Văn Thành, Quốc Thành, Văn Bách..đội bóng xứ Nghệ vẫn tỏ ra nhỉnh hơn đoàn quân đất Quảng. Tuy kiểm soát bóng nhiều nhưng các học trò của HLV Nguyễn Văn Tiến vẫn tỏ ra kém duyên khi dứt điểm không trúng đích hoặc bị thủ môn Nguyễn Tiến Mạnh và đội trưởng Thành Quyết bên Quảng Nam cản phá thành công.

Bế tắc khi không thể xuyên thủng mành lưới Quảng Nam, HLV Văn Tiến thay đến 3 vị trí trong hiệp 2 để gia tăng sức tấn công, trong đó sự xuất hiện của Ngô Văn Lương (15) ở phút 62 đã có kết quả tạo nên bước ngoặt. Phút 82 chân sút này đã ghi bàn duy nhất giúp cho SLNA có trọn 3 điểm. Với kết quả này SLNA có 6 điểm bám sát đội đầu bảng Thanh Hoá 7 điểm.

U.19 Sông Lam Nghệ An đã có chiến thắng thứ 2 Toàn Lê

Ở trận còn lại chủ nhà Thừa thiên Huế không thể tạo dấu ấn trước SHB Đà Nẵng Nẵng mạnh hơn nên đã gục ngã với tỉ số 0-3. Các bàn thắng của đội bóng sông Hàn do “tiểu Công Phượng” Phạm Xuân Tạo (10), Nguyễn Phi Hoàng (28) và Trần Vương (8) ghi. Chiến thắng này giúp Đà Nẵng có 5 điểm với 1 thắng 2 hòa, tạo ra cuộc đua gay cấn cùng Thanh Hoá và SLNA.

Trên sân Thành Long ở bảng E, Becamex Bình Dương đã vượt qua đội đầu bảng Sài Gòn FC 1-0 bằng bàn thắng duy nhất của Đoàn Minh Nhựt (9) ở phút 16. Trong thời gian còn lại dù đội bóng của HLV Nguyễn Phi Long rất nỗ lực để tìm bàn gỡ hòa nhưng hàng phòng ngự của đội bong đất Thủ do đội trưởng Nguyễn Hoàng Phúc Hậu (2) và Trần Hoàng Bảo (5) chỉ huy đã chơi vô cùng chặt chẽ.

Đoàn Minh Nhựt (9) chia vui với HLV Hoàng Hùng Minh Tân

Các học trò của giám đốc kỹ thuật Đặng Trần Chỉnh và HLV trưởng Hoàng Hùng đã khóa chặt các mũi nhọn Gia Huy (11) và Trung Hiếu (10) của đội bóng TP.HCM và còn phản công nguy hiểm với sự xông xáo của chân sút Hữu Hào (13). Chiến thắng này giúp cho đội bóng đất Thủ trở lại đường đua tìm lại hy vọng tranh chấp ngôi đầu khi có 6 điểm bám sát Sài Gòn FC 7 điểm. Trận còn lại Long An và An Giang hòa 0-0

Chiều 11.3 sẽ diễn ra lượt trận thứ tư bảng A, C và D. Trên sân Trung tâm PVF lúc 15 giờ, chủ nhà gặp Nam Định, trong khi đội đầu bảng Viettel gặp Than Quảng Ninh, còn Phố Hiến gặp ĐKVĐ Hà Nội. Tại Hàm Rồng cùng lúc 15 giờ, Hoàng Anh Gia Lai gặp Đăk Lăk và Công an Nhân dân gặp Phú Yên. Còn tại bảng D sân Phú Thọ (TP.HCM) sẽ là trận đại chiến quyết định ngôi đẩu bảng giữa TP.HCM và Hoàng Anh Gia Lai 2 lúc 14 giờ 30. Trận sau Khánh Hòa gặp Lâm Đồng.

Sau đây là các hình ảnh của các trận bảng E chiều 10.3

Trận Becamex Bình Dương thắng Sài Gòn FC Khả Hòa

Long An (giữa) không thể vượt qua An Giang Khả Hòa

Giám đốc kỹ thuật Đặng Trần Chỉnh xuất hiện trên sân tăng thêm sức mạnh cho U.19 Becamex Bình Dương Minh Tân Tranh chấp quyết liệt giữa cầu thủ 2 đội Sài Gòn FC và Becamex Bình Dương Minh Tân Pha đột phá của tiền đạo Long An Khả Hòa Khá đông khán giả đến xem các trận bảng E phải đứng ngoài hàng rào Minh Tân

HLV gào thét chỉ đạo khi nhìn thấy các học trò chơi dưới sức Minh Tân

Xếp hạng sau Lượt 4

Bảng B

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB HS TV TĐ Điểm 1 THANH HÓA 3 2 1 0 3 1 2 10 2 7 2 SÔNG LAM NGHỆ AN 3 2 0 1 4 2 2 5 0 6 3 SHB ĐÀ NẴNG 3 1 2 0 4 1 3 3 0 5 4 QUẢNG NAM 4 0 2 2 1 3 -2 12 0 2 5 THỪA THIÊN HUẾ 3 0 1 2 2 7 -5 6 1 1

Bảng E