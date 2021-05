Mạch trận toàn thắng của Hoàng Anh Gia Lai bị chặn lại bởi Bình Dương

Phải đến làm khách trên sân Pleiku trong bối cảnh thiếu vắng tiền đạo chủ lực Tiến Linh, thế nhưng Bình Dương đã chơi rất kiên cường và 2 lần gỡ hòa sau khi bị đội chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai dẫn trước. Cộng thêm một chút may mắn, đội bóng đất Thủ trở thành đội bóng đầu tiên ở mùa giải năm nay rời sân Pleiku với 1 điểm trong tay. Qua đó chấm dứt chuỗi 7 trận toàn thắng của đội bóng phố Núi. Dù vậy với 1 điểm giành được ở trận nào, thầy trò HLV Kiatisak cũng gần như chắc chắn giành chức vô địch giai đoạn một sớm 1 vòng đấu do hơn đội xếp thứ 2 Viettel 3 điểm cùng hiệu số vượt trội (+14 so với +7).

Tuấn Anh xuất trận nhưng HAGL bị cầm hòa trên sân nhà Minh Trần

Hà Nội thắng trận đầu tiên dưới triều đại mới của HLV Park Choong-kyun

Dưới triều đại mới của HLV Park Choong-kyun, Hà Nội dù chơi chưa thực sự thuyết phục nhưng cuối cùng đã tìm được chiến thắng đầu tiên trước Sài Gòn FC với tỷ số 3-1 nhờ sự tỏa sáng của bộ đôi ngoại binh. Trên sân Hàng Đẫy, cú đúp của Geovane và một bàn của Bruno Catanhede đã giúp đội bóng Thủ đô vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng và sống lại cơ hội lọt vào Top 6.

Quang Hải đi bóng dũng mãnh vượt qua hậu vệ Sài Gòn FC Minh Hoàng

Sông Lam Nghệ An và Đà Nẵng ‘rủ nhau’ thua trận thứ 3 liên tiếp

Thất bại 0-1 trên sân Thanh Hóa ở vòng đấu này đã khiến Sông Lam Nghệ An tiếp tục chìm ở dưới đáy của bảng xếp hạng. Trận thua thứ 3 liên tiếp này đã khiến cuộc khủng hoảng của đội bóng xứ Nghệ tiếp tục kéo dài, sau khi Chủ tịch CLB Nguyễn Hồng Thanh và HLV Ngô Quang Trường từ chức. Lúc này khoảng cách giữa họ với đội xếp áp chót đã nâng lên thành 3 điểm.

Cũng để thua trận thứ 3 liên tiếp giống như Sông Lam Nghệ An là Đà Nẵng.Dù vươn lên dẫn trước sau pha lập công của tiền đạo Đức Chinh nhưng rốt cuộc đội chủ nhà Đà Nẵng vẫn để đội khách Viettel ra về với trọn vẹn 3 điểm sau khi Minh Tâm đá phản lưới nhà ở phút bù giờ thứ 4. Thất bại này khiến đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức tụt xuống thứ 9 và đứng trước nguy cơ bật bãi khỏi Top 6.

Đà Nẵng thua Viettel trên sân nhà hết hy vọng vào top 6 Đông Nghi

Tiếp đà thăng hoa, Hà Tĩnh thắng trận thứ 3 liên tiếp

Nếu xét về phong độ trong 3 vòng đấu gần đây nhất thì không phải Hoàng Anh Gia Lai, cũng không phải Viettel mà chính Hà Tĩnh mới là đội có thành tích tốt nhất. Ở vòng đấu này, đoàn quân của HLV Nguyễn Thành Công đánh bại đội khách khó chơi Nam Định trên sân nhà và vươn lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng. Thậm chí nếu thắng nốt vòng đấu cuối cùng, không loại trừ khả năng Hà Tĩnh lọt vào Top 6 của mùa giải năm nay.

Hà Tĩnh (áo hồng) đã vượt qua Nam Định Minh Tú

Lee Nguyễn tỏa sáng rực rỡ giúp CLB TP.HCM tìm lại niềm vui chiến thắng

Sau 3 trận chỉ biết hòa và thua, ‘Chiến hạm đỏ’ đã tìm lại được niềm vui chiến thắng. Người góp công lớn vào thắng lợi của CLB TP.HCM ở vòng đấu này không ai khác là Lee Nguyễn. Trở lại sau án treo giò, tiền vệ Việt kiều này đã tỏa sáng rực rỡ khi lập cú đúp vào lưới thủ môn Văn Toản, góp phần quan trọng mang về chiến thắng 3-1 cho đội bóng chủ sân Thống Nhất trước đội bóng đất Cảng.