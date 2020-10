Nghệ An ngập sâu nhưng sân Vinh vẫn đủ tiêu chuẩn thi đấu

Do ảnh hưởng cơn bão số 9, chiều tối hôm qua lượng mưa xối xả đổ xuống Nghệ An. Do mưa lớn trong nhiều tiếng liền và thủy điện Khe Bồ xả lũ nên lượng nước đổ về các huyện và thành phố Vinh rất lớn. vào sáng nay, thành phố Vinh đã có nhiều điểm ngập. Một số đường trước sân Vinh cũng ngập nhẹ. Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi thì sân Vinh ở vị trí cao nên không bị ngập.

Mặt cỏ sân Vinh vẫn tốt Trung Ninh

Ông Hồ Văn Chiêm - Giám đốc điều hành CLB SLNA cho biết: "Tại Nghệ An vào sáng nay mưa vẫn rất lớn. Tuy nhiên, sân Vinh không bị ngập vì ở vị trí cao. Xe ô tô vẫn di chuyển được vào sân nên trận đấu giữa SLNA và Nam Định vào ngày mai vẫn có thể thi đấu".

Theo nhiều người dân Nghệ An, nếu chiều nay trời bớt mưa thì nước ở thành phố Vinh sẽ rút xuống nên họ cũng sẵn sàng đến sân xem trận đấu.

Ông Trần Thái Toàn - Giám đốc điều hành CLB Nam Định cũng bày tỏ: "Dù thời tiết không thuận lợi, nhưng chúng tôi đã đến xem sân Vinh. Mặt sân không bị ngập nên trận đấu vẫn có thể diễn ra bình thường. Chúng tôi đang động viên cầu thủ để tập trung thi đấu tốt ở trận đấu quan trọng này".

Đường vào sân Ninh ngập nước nhưng xe ô tô vẫn vào được Trung Ninh

Trả lời chúng tôi, lãnh đạo VPF cho biết họ đang liên lạc thường xuyên với các giám sát đang có mặt tại Vinh và lãnh đạo 2 đội bóng SLNA và Nam Định. Với tình hình hiện tại thì trận đấu vẫn diễn ra bình thường.

Trận SLNA và Nam Định ảnh hưởng đến xuất xuống hạng vì Nam Định buộc phải có điểm phòng trường hợp Quảng Nam thắng Hải Phòng trên sân Lạch Tray.