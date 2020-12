Nhiều bảng tử thần tại vòng loại giải bóng đá U.19

Chiều nay, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh đã ký thông báo sửa đổi bổ sung điều lệ vòng loại giải bóng đá U.19 quốc gia với nội dung có 3 đội giờ chót không đủ lực lượng tranh tài là Quảng Ninh, Hà Tĩnh và Bình Thuận nên xin rút, ngoài ra có Bến Tre, TP.HCM, Tiền Giang xin tham gia nên vòng loại giải bóng đá U.19 quốc gia 2021 tổng cộng có 28 đội. Bên cạnh đó Học viện NutiFood không thể chung bảng với Hoàng Anh Gia Lai nên VFF đã quyết định điều chỉnh lại bảng đấu cho phù hợp. Cụ thể vòng loại chỉ còn 5 bảng thay vì 6 bảng, trong đó 3 bảng tranh tại Viettel, Gia Lai và Bình Phước mỗi bảng có 6 đội và 2 bảng tranh tại Kon Tum và Nha Trang mỗi bảng gồm 5 đội. Các đội trong từng bảng sẽ thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểm xếp hạng. Thời gian thi đấu từ ngày 10.1 đến ngày 2.2.2021.

Trần Ngọc Khánh (28) của Công an Nhân dân sinh 2003 sẽ dẫn dắt đội mình tranh tài bảng A Khả Hòa

VFF đã chia 5 bảng theo khu vực địa lý mà theo Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh là do kinh phí của các đội bóng đá trẻ còn hạn chế nên nhiều đội chỉ muố tham, gia thi đấu ở những khu vưc gần địa phương mình, hạn chế di chuyển xa nên không thể bốc thăm ngẫu nhiên đưa 2 hay 3 đội phía nam ra bắc hoặc ngược lại mà phải chia theo khu vực địa lý. Dĩ nhiên có tính đến việc mỗi bảng phải rải đều các đội trẻ mà đàn anh đang là đội V-League hay hạng nhất sao cho phù hợp với số lượng cân bằng của từng bảng (ví dụ mỗi bảng chỉ nên có 2 hoặc 3 đội V-League, 2 hay 3 đội hạng nhất).

Đình Xuân Tiến, niềm hy vọng của U.19 SLNA Khả Hòa

Trên tinh thần đó việc điều chỉnh bảng lại cụ thể như sau: Bảng A tranh tại sân Viettel có Viettel, Hà Nội, PVF, Thanh Hóa, Nam Định và Công an Nhân dân. Bảng B tranh tại Kon Tum có Kon Tum, Sông Lam Nghệ An , Thừa thiên Huế, SHB Đà Nẵng , Học viện NutiFood. Bảng C tranh tại Pleiku có Hoàng Anh Gia Lai, Đắk Lăk, Bình Định, Phú Yên, Quảng Nam, TP.HCM. Bảng D tranh tại Nha Trang có Khánh Hòa, Sài Gòn FC, Đồng Nai, Bến Tre và Becamex Bình Dương. Bảng E tranh tại Bình Phước có Bình Phước, Long An, Cần Thơ, Đồng Tháp, Tiền Giang và An Giang.

Phùng Khắc Lê (16) của Đồng tháp sẽ dẫn dắt U.19 Đồng Tháp tranh tài Khả Hòa

Căn cứ vào chia bảng theo khu vực địa lý này có thể thấy bảng A và B đều tập trung đều tập trung những đội bóng rất mạnh, có thể xem là 2 bảng ‘tử thần”. Do điều lệ quy định cầu thủ phải sinh từ năm 2003 về sau nên có thể lấy thước đo là giải U.17 năm 2020 chính là các đội bóng sẽ tranh tại sân chơi U.19 lần này. Bảng A có đương kim vô địch U.17 quốc gia PVF, đội á quân U.17 cúp quốc gia Viettel, đội hạng ba Cúp quốc gia U.17 Hà Nội. Chưa kể Thanh Hóa từng là cựu vô địch quốc gia U.17 cách đây 2 năm cũng như không thể đánh giá thấp Nam Định và Công an nhân dân là 2 cái tên đã bất ngờ lọt vào VCK U.21 vừa rồi. Còn bảng B có đương kim vô địch U.17 Sông Lam Nghệ An, á quân U.17 vô địch quốc gia Học viện NutiFood, đội hạng ba Cúp quốc gia U.17 SHB Đà Nẵng. Chỉ riêng 3 cái tên dữ dằn này cũng hứa hẹn bảng đấu tại Kon Tum sẽ vô cùng nảy lửa.

Trần Ngọc Sơn (27) sinh năm 2003 sẽ cùng U.19 Viettel quyết giành chiến thắng Khả Hòa

Được biết BTC sẽ có thông báo cụ thể về số lượng đội dự Vòng chung kết cũng như đơn vị đăng cai vòng chung kết trong tháng 1.2021.Dự kiến Vòng chung kết sẽ tranh từ ngày 1.3 đến 11 hoặc 15.3.2021.HLV Troussier sẽ tiếp tục theo dõi vòng loại và vòng chung kết U.19.