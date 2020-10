Nhiều bất ngờ ở vòng cuối giai đoạn 1 giải hạng nhất

Sau khi kết thúc giai đoạn 1 (11 vòng đấu của 12 đội hạng nhất) thứ tự xếp hạng các đội như sau: 1/ Bà Rịa-Vũng Tàu: 24 điểm (hiệu số 17/7), 2/ Khánh Hòa: 20 điểm (17/8), 3/ Bình Định: 20 điểm (16/10), 4/ Phố Hiến: 20 điểm (14/9), 5/ Bình Phước: 17 điểm (10/9), 6/ An Giang: 15 điểm (15/12), 7/ Huế: 15 điểm (13/14), 8/ Tây Ninh: 14 điểm (9/14), 9/ Đắk Lắk: 10 điểm (8/13), 10/ Cần Thơ: 9 điểm (16/22), 11/ Long An: 9 điểm (7/15), 12/ Đồng Tháp: 8 điểm (17/26). Giai đoạn 2 chia làm 2 nhóm. Nhóm A (từ hạng 1 đến 6) và nhóm B (từ hạng 7 đến 12) sẽ bắt đầu thi đấu từ ngày 8.10 với 5 lượt trận kéo dài đến 31.10 là kết thúc. 3 đội đầu mỗi nhóm sẽ đá 3 trận sân nhà, 3 đội xếp sau mỗi nhóm chỉ đá 2 trận sân nhà. Lịch thi đấu lượt đầu tiên giai đoạn 2 như sau: Ngày 8.10: Bà Rịa-Vũng Tàu - Bình Phước, Khánh Hòa - Phố Hiến, Bình Định - An Giang (nhóm A), Huế - Long An, Tây Ninh - Cần Thơ, Đắk Lắk - Đồng Tháp (nhóm B).