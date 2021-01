Nhiều trận đấu hay vòng loại giải vô địch bóng đá U.19 ngay những ngày đầu

Có tổng cộng 28 đội tham gia tranh tài chia làm 5 bảng gồm 3 bảng 6 đội và 2 bảng 5 đội. Bảng A tranh tại sân Viettel có Viettel, Hà Nội, PVF, Thanh Hóa, Nam Định và Công an Nhân dân. Bảng B tranh tại Kon Tum có Kon Tum, Sông Lam Nghệ An , Thừa thiên Huế, SHB Đà Nẵng, Học viện NutiFood. Bảng C tranh tại Pleiku có Hoàng Anh Gia Lai, Đắk Lăk, Bình Định, Phú Yên, Quảng Nam, TP.HCM. Bảng D tranh tại Nha Trang có Khánh Hòa, Sài Gòn FC, Đồng Nai, Bến Tre và Becamex Bình Dương. Bảng E tranh tại Bình Phước có Bình Phước, Long An, Cần Thơ, Đồng Tháp, Tiền Giang và An Giang.