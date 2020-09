Những chuyện hy hữu trong thể thao: Thủ môn vừa thi đấu vừa... nhắn tin điện thoại

Theo báo giới Brazil, lúc này không ít người, kể cả CĐV đội chủ nhà bỗng lóe lên một số suy nghĩ tiêu cực. Thậm chí, những hoài nghi thủ môn này bán độ dấy lên sau trận đấu kết thúc do Atletico Paranaense thua 1-2. Một số CĐV khác dù ngạc nhiên về hành động khó hiểu của thủ môn 28 tuổi (thời điểm năm 2018) lại có thể qua mắt được giám sát và an ninh của trận đấu để đem được chiếc điện thoại vào cầu môn, nhưng họ tự “an ủi” về những thứ tích cực hơn như: thủ môn có thể lướt xem mạng xã hội , nhắn tin cho người thân hay chỉ bất cẩn do gặp phải một sự cố đột xuất cần phải trả lời...

Hành động của thủ môn Neto đã bị chỉ trích và đàm tiếu đủ kiểu. Họ càng không hài lòng với cách thanh minh của cầu thủ này ngay sau trận đấu. “Những gì tôi đã làm trên sân cũng giống như những gì hàng nghìn người làm mỗi ngày trong ô tô của họ. Sự khác biệt duy nhất là điều đó có thể dẫn đến vụ tai nạn giao thông, nó nguy hiểm hơn nhiều so với việc tôi để lọt lưới”, thủ môn Neto nói với phóng viên sau trận đấu. Hôm sau, Neto giải thích một cách cặn kẽ hơn. Anh này tiết lộ rằng hành động vô ý thức của mình thực sự là một phần của chiến dịch quảng bá cho đơn vị tài trợ Uber của CLB Atletico Paranaense, nhằm cảnh báo mọi người về mức độ nguy hiểm của việc nhắn tin khi lái ô tô tham gia giao thông.

Dư luận lại ngã ngửa khi Neto nhấn mạnh anh cố tình sử dụng điện thoại ngay trên sân khi thi đấu để lợi dụng sự phẫn nộ nhằm lan rộng hành vi của mình với mong muốn tuyên truyền cho người dân tại Brazil nói riêng và thế giới nói chung ngừng sử dụng điện thoại khi lái xe! Bởi theo số liệu của Tổ chức Y tế thế giới ( WHO ), tính đến thời điểm năm 2018, tại Brazil có hơn 400.000 vụ tai nạn đường bộ xảy ra hằng năm. Việc sử dụng điện thoại di động là một trong những nguyên nhân chính gây tử vong do tai nạn giao thông ở nước này. Trong khi đó, theo thống kê của các hiệp hội về giao thông ở Brazil, có khoảng 150 ca tử vong mỗi ngày, gần 54.000 ca mỗi năm do tai nạn giao thông. Đó là lý do mà CLB Atletico Paranaense hợp tác để đưa chiến dịch tuyên truyền vào các trận đấu, nhưng dường như không phải theo cách của thủ môn Neto.