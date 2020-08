Những gương mặt háo hức nhất chờ ngày V-League 2020 trở lại

Họ là những cầu thủ trụ cột của Sông Lam Nghệ An ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên trong thời gian qua họ bị chấn thương và vắng mặt trong đội hình đội bóng xứ Nghệ. Trung vệ Hoàng Văn Khánh bị giãn dây chằng và mất gần 2 tháng điều trị tại Trung tâm PVF. Cuối tháng 7, đội trưởng của Sông Lam Nghệ An đã trở về đại bản doanh đội bóng để hội quân, tập luyện cùng các đồng đội. Còn cựu tuyển thủ U.23 Phạm Xuân Mạnh sau một thời gian bị tái phát chấn thương cũng đã tập luyện bình thường trở lại. Cả hai lúc này đang sung sức và sẵn sàng trở lại để gia cố cho hàng phòng ngự Sông Lam Nghệ An vốn rơi vào tình trạng chắp vá trong suốt thời gian qua để đứng vững ở V-League năm nay.