Niềm tin nào HLV Tan Cheng Hoe cho rằng Malaysia sẽ thắng đội tuyển Việt Nam?

Theo đó, trong hai bài báo trên tờ New Straits Times, một bài có tựa: “Harimau Malaya (biệt danh của đội tuyển Malaysia) đã từng nếm thử thịt của “Rồng” rồi”, ám chỉ tới biệt danh “Golden Dragons” (Những chú Rồng vàng) mà báo chí khu vực hay gọi đội tuyển Việt Nam. Bài còn lại có tựa: “Hãy để đội tuyển Việt Nam lo lắng về chúng ta”.

Những thông điệp này không ngoài mục đích khích lệ đội tuyển Malaysia sớm lấy lại tự tin sau cú sốc thua UAE để bước vào cuộc đấu gặp đội tuyển Việt Nam với tinh thần mạnh mẽ hơn. Đồng thời cũng nhấn mạnh đội quân của HLV Tan Cheng Hoe cần phải có sự thay đổi về mọi mặt mới mong có kết quả tốt.

HLV Tan Cheng Hoe và đội tuyển Malaysia trong 4 trận gần đây khi đối đầu với đội tuyển Việt Nam chỉ hòa (1) và thua (3 trận).

Ở bài đầu, tờ New Straits Times cho biết HLV Tan Cheng Hoe đã tìm thấy một tia hy vọng để kêu gọi các cầu thủ của mình hãy tự tin, đó là đội tuyển Malaysia cũng từng thắng đội tuyển Việt Nam trong lúc mạnh nhất trước đây rồi (hai trận, tại bán kết AFF Cup 2010 tỷ số 2-0 và 4-2 năm 2014).

Trong khi đó, ở bài viết còn lại dẫn nhận định của bình luận viên kỳ cựu người Malaysia, Shebby Singh (kênh FOX Sports) - cũng là cựu tuyển thủ nước này, cho rằng: “Tôi nghĩ, đội tuyển Malaysia đừng nên lo lắng quá làm gì, và cũng không cần quan tâm tới chiến thuật hay cầu thủ của đội tuyển Việt Nam ai đá ai không.

Hãy để sự lo lắng và toan tính đó cho phía đội tuyển Việt Nam, vì họ đang có nhiều cơ hội tiến xa hơn ở vòng loại World Cup và muốn thể hiện sự tiến bộ trong 4 năm qua. Do đó, nếu đội tuyển Malaysia chơi với tâm lý thoải mái, và phải thật thông minh, nhạy bén để khai thác tối đa điểm yếu trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam khi thi đấu trên sân, thì sẽ có cơ hội chiến thắng”.

Mặc dù vậy, sự khích lệ này có hiệu quả hay không phải chờ thời gian tới đây trả lời. Trong khi cũng trên tờ New Straits Times, chính HLV Tan Cheng Hoe một mặt thể hiện sự tự tin nhờ các kết quả của đội tuyển Malaysia trong quá khứ, nhưng mặt khác cũng thừa nhận các kết quả này chỉ mang tính chất tham khảo.

HLV Tan Cheng Hoe nói: “Đội tuyển Việt Nam hiện nay do HLV người Hàn Quốc , Park Hang-Seo dẫn dắt là một đội tuyển hoàn toàn khác biệt so với trước đây. Đó là một thế hệ cầu thủ mới cực kỳ bản lĩnh, đoàn kết, chơi cùng nhau nhiều năm nay ở các giải lớn châu lục, tinh thần chiến đấu luôn cao nhất, và họ đặc biệt rất nguy hiểm trong phản công. Do đó, để hy vọng giành một kết quả tốt như mong đợi, chúng tôi cần phải chơi với một niềm tin thật mãnh liệt và trong khả năng cao nhất”.