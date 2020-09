Nutifood JMG đánh bại HAGL, tiến vào chung kết giải Vô địch QG Next Media 2020

Lúc 15 giờ chiều 25.9, U17 Nutifood JMG và U17 HAGL đã so tài quyết liệt với nhau để tìm ra tấm vé đầu tiên chơi trận chung kết VCK giải bóng đá Vô địch Quốc gia - Next Media 2020. Trận đấu còn có sự góp mặt của HLV Philippe Troussier và bác sĩ Choi Ju Young. Với tinh thần thi đấu quyết liệt, đội bóng phố Núi là những người có cơ hội mở tỉ số trước nhưng các chân sút không thể tận dụng được.

Tới phút thứ 11, từ một tình huống phản công nhanh, tận dụng sai lầm của thủ thành Bảo Duy, đội trưởng Trung Hiếu bên phía U17 Nutifood JMG dứt điểm cận thành mở tỷ số. Việc phải nhận bàn thua sớm khiến những đôi chân của các cầu thủ U17 HAGL căng cứng. Dù tạo ra rất nhiều cơ hội, thầy trò HLV Chu Ngọc Cảnh vẫn không thể chuyển hóa thành bàn thắng trong suốt hiệp 1.

U17 Nutifood JMG (áo trắng) là đội bóng đầu tiên vào chơi chung kết

Bước sang hiệp 2, tình thế càng khó khăn hơn với đội bóng phố Núi. Ngay ở phút 47, Cao Hoàng Minh tung ra cú sút phạt thành bàn ở khoảng cách 30m. Sau siêu phẩm của đối thủ, U17 HAGL lập tức tràn lên với hàng loạt pha hãm thành. Tuy nhiên, khi bàn gỡ hòa chưa thấy đâu, thầy trò HLV Chu Ngọc Cảnh tiếp tục phải vào lưới nhặt bóng sau cú dứt điểm của Lê Quang Hiển ở phút 78.

Thắng lợi 3-0 trước U17 HAGL giúp U17 Nutifood JMG đặt chân vào chung kết VCK giải bóng đá Vô địch Quốc gia – Next Media 2020 ngay lần đầu tiên góp mặt.

U17 HAGL (áo xanh) dừng bước ở bán kết năm thứ 2 liên tiếp

Ở trận đấu bán kết còn lại lúc 18h00, U17 PVF và U17 SLNA đều chọn cách nhập cuộc thận trọng. Điều này khiến thứ gia vị quan trọng nhất là bàn thắng không đến trong suốt 90 phút thi đấu chính thức. Ở loạt sút luân lưu cân não, cầu thủ Xuân Bắc và Viết Thiện bên phía U17 PVF đã thực hiện không thành công. Trong khi đó, các cầu thủ U17 SLNA thực hiện thành công tất cả 4 quả 11m để đưa đội bóng xứ Nghệ vào trận chung kết với tổng tỷ số luân lưu là 4-1.

U17 SLNA (áo vàng) vào chung kết sau 1 năm lỡ hẹn

Như vậy, U17 Nutifood JMG và U17 SLNA sẽ gặp nhau ở chung kết giải diễn ra vào 17 giờ chiều 27.9. Trận đấu sẽ đón khán giả đến sân và được tường thuật trực tiếp trên kênh truyền hình On Sports - VTC3; Youtube và Fanpage của Next Sports, VFF Channel, On Sports; App On Sports và Next Sports.

Đây là năm thứ hai liên tiếp VFF phối hợp với Next Media trong tổ chức, truyền thông và phát sóng giải đấu. Hệ sinh thái thể thao - giải trí On Sports (VTC3) của Next Media sẽ sản xuất và truyền hình trực tiếp trận khai mạc, bán kết và chung kết trên các kênh truyền hình. Đối với các trận đấu còn lại, Next Media thực hiện truyền hình trực tiếp trên YouTube và Fanpage VFF, Next Sports.

Bên cạnh Next Media, Vòng chung kết năm nay còn nhận được sự quan tâm và hỗ trợ của các nhà tài trợ khác bao gồm Hệ sinh thái thể thao - giải trí On Sports (VTC3) (Nhà tài trợ đồng hành) và Công ty Cổ phần Động Lực.