'Ông chủ' của đội Than Quảng Ninh nợ thuế hơn 22 tỉ đồng

Ngày 15.5, thông tin từ Cục thuế Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa ra văn bản gửi một số cơ quan truyền thông để công khai danh sách 294 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn nợ thuế. Đáng chú ý trong danh sách này có Công ty TNHH 1 thanh viên bóng đá Quảng Ninh, đơn vị đang quản lý đội bóng đất mỏ . Số tiền mà công ty chủ quản của đội Than Quảng Ninh còn phải nộp vào ngân sách lên tới hơn 22 tỉ đồng.

Trao đổi với Thanh Niên, một thành viên Ban huấn luyện đội Than Quảng Ninh cho biết, họ không quá bận tâm về thông tin trên bởi gần 1 năm qua việc nợ tiền lương, thưởng đã trở nên quá quen với các cầu thủ. Ngoài phần lương đã được chi trả, hiện nay các cầu thủ đang ngóng tiền lót tay bị ngâm nhiều tháng qua.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, trong 2 năm trở lại đây Công ty TNHH 1TV bóng đá Quảng Ninh làm ăn không được tốt. Nguồn lực tài trợ dồi dào từ các doanh nghiệp, nhà hảo tâm cũng giảm mạnh khiến đội bóng này lao đao về tài chính . Cũng chính vì lẽ đó, trước khi V-League 2021 khởi tranh, các cầu thủ Than Quảng Ninh đã rất bất an, tâm trạng rối bời. Nhiều người đã phải bỏ đội bóng ra đi. Dù bị nợ lương, nhưng đội Than Quảng Ninh vẫn thi đấu ấn tượng khi tạm xếp ở vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng