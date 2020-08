Ông Park gọi nhiều tuyển thủ U.22 thường xuyên được ra sân ở V-League 2020

Tổng cộng có 28 cầu thủ U.22 (thực chất là các cầu thủ U.21 sinh từ năm 1999 trở lại) đã được hít thở bầu không khí của V-League năm nay. Trong đó, có tới 11 cầu thủ được ra sân khá thường xuyên ở 11 vòng đấu vừa qua (trên 500 phút).

Gương mặt U.22 được xuất hiện nhiều nhất ở V-League 2020 là một cái tên khá quen thuộc, thủ môn Văn Toản. Kể từ đầu giải, thủ thành sinh năm 1999 này đã bắt chính cho Hải Phòng 10/11 trận với thời gian thi đấu lên đến 900 phút. Văn Toản có tên trong danh sách 36 cầu thủ được gọi tập trung đội tuyển quốc gia và tiếp tục được “chuyển xuống” để làm nòng cốt cho đội U.22 Việt Nam.

Xếp sau Văn Toản là Mai Xuân Quyết với thời gian thi đấu là 861 phút. Tuy nhiên Xuân Quyết là cầu thủ U.22 duy nhất được ra sân ở cả 11 vòng đấu đã qua của V-League 2020. Tiền vệ sinh năm 1999 này ngày càng trưởng thành trong màu áo Nam Định và đã ghi được 1 bàn ở mùa giải năm nay (vào lưới Hoàng Anh Gia Lai ở Cúp quốc gia).

Trong Top 11 cầu thủ được ra sân trên 500 phút ở V-League 2020, người ta còn thấy một số cái tên khác như: Hồng Sơn (Quảng Nam, 787 phút), Việt Anh (Hà Nội, 733 phút), Bá Sang ( Sông Lam Nghệ An , 720 phút), Hai Long (Than Quảng Ninh, 711 phút), Văn Lắm (Sông Lam Nghệ An, 646 phút), Hoàng Anh (Hà Tĩnh, 618 phút), Văn Xuân (Hà Nội, 613 phút), Thanh Trường (Nam Định, 550 phút), Văn Minh (Hà Tĩnh, 518 phút).