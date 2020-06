Ông Troussier chứng kiến, U.19 SHB Đà Nẵng quật ngã đội đầu bảng Thanh Hóa

Trước trận đấu then chốt chiều nay trên sân Trung tâm bóng đá trẻ của Huế, SHB Đà Nẵng đang kém đội đầu bảng Thanh Hóa đến 7 điểm và đội nhì bảng Sông Lam Nghệ An 4 điểm do thành tích thi đấu quá tệ ở lượt đi khi chỉ thắng 1 và hòa đến 3 trận. Chính vì điểm số thấp như vậy, đội bóng sông Hàn không có con đường nào khác là phải thắng hết 4 trận hoặc ít nhất là 3 trận ở lượt về để hy vọng cải thiện tình hình, tránh bị mất cơ hội góp mặt ở Vòng chung kết, nơi mà họ từng giành bộ huy chương đồng ở Pleiku năm rồi.

Xác định trận gặp Thanh Hóa là mấu chốt chính mở đầu cho sự quật khởi nên Đà Nẵng đã tập trung toàn lực bằng việc tung ra đội hình mạnh nhất, chơi tập trung từ đầu tránh bị rơi vào lối đá tệ hại có phần chủ quan như từng bị cầm chân như lượt đi. Với dàn tuyển thủ từng được gọi vào tuyển U.19 quốc gia như thủ môn Nguyễn Ngọc Thi, các cầu thủ tuyến trên như tiền vệ Phạm Bá Thảo, Phạm Văn Hữu, tiên đạo Phạm Xuân Tạo.. dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Lương Duy Cương và đặc biệt là sự góp mặt của cầu thủ đang chơi V-League Nguyễn Phi Hoàng, đội bóng sông Hàn chơi đầy tự tin và phối hợp rành mạch, gắn kết.

Cầu thủ Đà Nẵng chơi rất quyết tâm trước Thanh Hóa Đại Nội

Ông Troussier có mặt tại Huế xem Đà Nẵng và Thanh Hóa tranh tài Đại Nội

Đặc biệt sự có mặt của “phù thủy trắng” Philippie Troussier, thuyền trưởng của tuyển U.19 Việt Nam đã khiến độ nóng trong đội chân của thầy trò HLV Võ Phước càng mạnh mẽ hơn. Cho dù Thanh Hóa không hề kém cạnh với đội hình rất đồng đều từng vô địch U.17 quốc gia năm rồi, có tuyển thủ U.19 quốc gia tiền đạo Nguyễn Văn Tùng, đội trưởng chơi rất hay Lê Ngọc Trọng, tiền vệ Nguyễn Bá Tiến và thủ môn Lê Trung Tuấn xuất sắc nhất lượt đi. Nhưng nhờ thể hình có phần nhỉnh hơn, độ chững chạc, tranh chấp tốt hơn và đầy quyết tâm tìm cơ hội, SHB Đà Nẵng đã kiểm soát được lối chơi và phần nào áp đặt thế trận lên thầy trò HLV Mai Xuân Hợp.

Ông Troussier đã chấm được một số cái tên của Đà Nẵng và Thanh Hóa sau khi ghi chép cần thận Đại Nội

Nhưng phải nhờ đến may mắn sau khi Trịnh Văn Huy (12) của Thanh Hóa bị 2 thẻ vàng ở phút 13 và 36 do có hành vi bạo lực phải rời sân, Đà Nẵng mới chiếm được ưu thế nhờ hơn người và chỉ ít phút sau, Phạm Văn Hữu (14) đã tận dụng cơ hội ghi bàn duy nhất. Chiến thắng vừa đủ 1-0 này đã giúp Đà Nẵng vươn lên với 9 điểm thu hẹp khoảng cách còn 4 điểm với Thanh Hóa và 1 điểm với Sông Lam Nghệ An. Tình hình này sẽ còn rất gay cấn nếu Đà Nẵng thắng thêm 2 trận kế tiếp trước Huế và Quảng Nam thì trận gặp đội bóng xứ Nghệ ở vòng cuối lượt về ngày 11.6 sẽ vô cùng nóng bỏng.

Đà Nẵng đã cụ thể hoá ưu thế hơn người bằng bàn thắng Đại Nội

Niềm vui của đội bóng sông Hàn Đại Nội

Nhưng trước đó ngày 5.6 trận Thanh Hóa gặp Sông Lam Nghệ An mới là trận “đinh” nhất trong bảng B này, quyết định trực tiếp cơ hội giữa 2 đội. Trận còn lại trong bảng B, Quảng Nam thắng chủ nhà Thừa thiên Huế 2-0 do Lê Khánh Toàn (27), Nguyễn Hữu Hùng (9) ghi. Có 1 thẻ đỏ cho Ngô Hoàng Huân (14) của Huế.

Pha gay cấn và chiếc thẻ đỏ cho chủ nhà Huế Đại Nội

Tại bảng A, đương kim vô địch Hà Nội đã có trận hủy diệt thứ 2 trước Nam Định 3-0 sau khi đã quật ngã Than Quảng Ninh đến 5-1 trước đó. Đáng nói là chính Nam Định từng gây sốc khi cầm chân đội bóng Thủ đô 1-1 ở lượt đi trong thế trận mà thầy trò HLV Dương Hồng Sơn phải đến phút 90+1 mới gỡ hòa. Nhưng lần này thế trận đã khác khi các nhà quán quân của giải bị chạm tự ái đã vùng lên chơi một cách mạnh mẽ để có 3 bàn do Nguyễn Văn Sơn, Bùi Long Nhật và Ngô Đức Hoàng ghi.

Chiến thắng này giúp Hà Nội có 13 điểm tiếp tục đeo bám sát rạt 2 đối thủ PVF và Viettel trong cuộc đua ngôi đầu bảng A đồng thời mở ra cơ hội để sống lại hy vọng lọt vào Vòng chung kết.Trước đó PVF thắng Than Quảng Ninh 3-0 do Trịnh Văn Chung (5), Nguyễn Hoàng Huy (11) và Lê Văn Đô (17) ghi, còn Viettel cũng thắng chật vật Phố Hiến 3-2. Chính Phố Hiến mở tỉ số trước do Vũ Đăng Minh Tú (26) ghi, nhưng đội bóng của HLV Nguyễn Minh Tiến đã lật ngược dẫn lại 3-1 do Khuất Văn Khang (11), Nguyễn Hữu Nam (3) và Đặng Ngọc Đức (6) ghi. Sự vùng lên cuối trận của Phố Hiến giúp họ có bàn rút ngắn 2-3 của Nguyễn Phương Nam (28) nhưng không thể giành được điểm trước đối thủ mạnh hơn. Sự giằng co giữa Viettel (16 điểm), PVF (16 điểm) và Hà Nội (13 điểm) tạo nên cuộc đua tranh vô cùng quyết liệt ở bảng A. Ở lượt đấu tới ngày 6.6 trận Hà Nội gặp Viettel sẽ góp phần định đoạt tất cả vị thứ ở bảng này.

Niềm vui của Duy Tâm (9) sau khi ghi bàn Minh Trần

Màn thể hiện mừng bàn thắng của Phan Nhật Thanh Long Minh Trần

Không có gì bất ngờ ở bảng C khi Hoàng Anh Gia Lai đại thắng Phú Yên 5-0 bằng đúng tỉ số như trận lượt đi. Vũ Minh Hiếu (11) lập cú đúp cùng các bàn thắng của Hoàng Vĩnh Nguyên (6), Nguyễn Duy Tâm (9) và Phan Nhật Thanh Long (17) đã đưa đội bóng phố Núi tiền gần đến Vòng chung kết. Bất ngờ nhất chính là Bình Định dù lực lượng vẫn còn tổn thất do án kỷ luật lượt đi đã chơi đầy nỗ lực dưới bàn tay BHL mới với HLV Phan Tôn Quyền, Lê Ngọc Dũng và Lê Minh Mính để hạ Đăk Lăk 2-1. Nguyễn Văn Dân (20) và Dương Trí Trường (12) đã ghi 2 bàn cho đội bóng đất võ, giúp họ tạo ra bộ mặt hoàn toàn khác hẳn hình ảnh thua bạc nhược 2-6 ở lượt đi.

Dương Trí Trường (12) ghi bàn cho Bình Định giữa vòng vây hàng thủ Đăk Lăk Minh Trần

Taị bảng E, An Giang thắng Sài Gòn FC 2-0 do Nguyễn Văn Vinh (11) và Hồ Sỹ Quý (10) ghi để có 11 điểm bám sát Becamex Bình Dương (12 điểm). Tuy An Giang khó tranh ngôi đầu do đã thua trực tiếp thầy trò HLV Hoàng Hùng ở lượt trước, nhưng chiến thắng này đã đẩy Sài Gòn FC (10 điểm) vào thế khó. Đội bóng TP.HCM muốn giành vé phải thắng trực tiếp đội bóng đất Thủ ở lượt tới mới hy vọng củng cố vững chắc ngôi đầu.

Còn Long An tự đánh mất cơ hội của mình khi dẫn trước Cần Thơ 2-0 do Trần Đàm Phúc Thịnh (18) và Trường Văn Sen (10) ghi nhưng để bị đối thủ rượt kịp với 2 bàn thắng của Lý Hữu Nhân (16) và Nguyễn Quốc Trung (14) gỡ hòa 2-2. Chỉ với 5 điểm xem ra Long An không còn chút hy vọng nào đi tiếp.

An Giang (áo trắng) bật cao đánh đầu thắng Sài Gòn FC Minh Tân

Phát Tài (16) của Sài Gòn FC không thể vượt sự truy cản quyết liệt của hậu vệ An Giang Minh Tân

Cần Thơ (phải) chơi quyết liệt để cầm hòa Long An Minh Tân

Xếp hạng sau 7 lượt

Bảng A

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB HS TV TĐ Điểm 1 VIETTEL 7 5 1 1 13 6 7 5 0 16 2 PVF 7 5 1 1 12 2 10 10 1 16 3 HÀ NỘI 7 3 4 0 12 4 8 7 0 13 4 PHỐ HIẾN 7 2 1 4 8 11 -3 8 0 7 5 NAM ĐỊNH 7 1 1 5 4 14 -10 9 0 4 6 THAN QUẢNG NINH 7 1 0 6 4 16 -12 8 1 3

Bang B

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB HS TV TĐ Điểm 1 THANH HÓA 6 4 1 1 9 3 6 15 2 13 2 SÔNG LAM NGHỆ AN 5 3 1 1 9 2 7 7 0 10 3 SHB ĐÀ NẴNG 5 2 3 0 5 1 4 6 0 9 4 QUẢNG NAM 6 1 2 3 4 6 -2 16 0 5 5 THỪA THIÊN HUẾ 6 0 1 5 2 17 -15 11 2 1

Bang C

XH Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB HS TV TĐ Điểm 1 HOÀNG ANH GIA LAI 1 6 5 1 0 24 2 22 6 0 16 2 CÔNG AN NHÂN DÂN 5 3 1 1 20 2 18 8 1 10 3 PHÚ YÊN 6 1 2 3 9 21 -12 3 0 5 4 ĐẮK LẮK 5 1 1 3 8 17 -9 10 0 4 5 BÌNH ĐỊNH 6 1 1 4 7 26 -19 7 0 4

Bang E