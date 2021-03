Phạm Văn Quyến sẽ ‘đối đầu trong mơ’ với Phan Thanh Bình tại Vòng chung kết U.19?

Theo nguyên tắc bốc thăm được công bố gồm 1/ Đội chủ nhà Vòng chung kết sẽ mang mã số A 1 (nằm ở bảng A) thi đấu trận khai mạc, 2/ Các đội cùng bảng ở vòng loại sẽ không cùng nhóm ở Vòng chung kết, 3/ Có tối đa 2 đội xếp thứ nhất ở vòng bảng ở cùng nhóm tại Vòng chung kết. Ban tổ chức cũng đưa ra cách thức bốc thăm là bốc cho 2 đội Sài Gòn FC và Khánh Hòa (là 2 đội xếp nhì và ba bảng D cùng bảng với Bình Dương, nhất bảng D ở vòng loại) vào 2 nhóm B, C. Sau đó 3 đội cùng bảng ở vòng loại là Quảng Nam (nhất bảng C), Hoàng Anh Gia Lai (nhì bảng C) và Bình Định (thứ 3 bảng C) chia vào 3 nhóm A, B, C ở vòng chung kết. Tiếp theo sẽ bốc cho các đội Hà Nội, PVF (nhất, nhì bảng A), Sông Lam Nghệ An , Học viện Nuti Food (nhất, nhì bảng B), Đồng Tháp, An Giang (nhất, nhì bảng E) vào 3 bảng đảm bảo nguyên tắc 3, cuối cùng là bốc thăm mã số thứ tự để có lịch hoàn chỉnh.

Căn cứ vào nguyên tắc và cách thức bốc thăm này, chủ nhà Bình Dương chỉ có thể chung nhóm với 1 trong 4 đội nhất bảng còn lại là Hà Nội, Sông Lam Nghệ An, Quảng Nam và Đồng Tháp (có tối đa 2 đội nhất bảng trong cùng nhóm). Do Quảng Nam bốc thăm ở lượt thứ 2 nên sẽ có 2 khả năng xảy ra. 1/ Nếu Quảng Nam chung nhóm A với Bình Dương thì 3 đội Hà Nội, Sông Lam Nghệ An, Đồng Tháp sẽ rơi vào 2 nhóm còn lại (có 2 đội trong số này chung nhóm), 2/ Nếu Quảng Nam không chung nhóm với Bình Dương thì sẽ có 1 trong 3 đội nhất khác sẽ vào nhóm A, 2 đội còn lại hoặc 1 đội chung nhóm với Quảng Nam, hoặc 2 đội chung nhóm với nhau.

Như vậy có thể hình dung 3 nhóm vòng chung kết với các phương án cho các đội đầu bảng vòng loại kiểu nào cũng có khả năng 2 đội bóng có 2 nhân vật đặc biệt của bóng đá Việt Nam thập niên 2000 là U.19 Đồng Tháp và U.19 Sông Lam Nghệ An chung nhóm. Đó là khi Quảng Nam chung nhóm với Bình Dương thì cả Đồng Tháp lẫn Sông Lam Nghệ An dễ gặp nhau trong cùng nhóm B hoặc C. Trường hợp Quảng Nam không chung nhóm A thì cũng có thể Hà Nội rơi vào nhóm A, biết đâu 2 đội Đồng Tháp và Sông Lam Nghệ An có thể rơi cùng vào nhóm B hoặc nhóm C, không gặp Quảng Nam.

Sở dĩ nhiều người chờ đợi lá thăm xảy ra thế nào là vì 2 nhân vật đặc biệt của bóng đá Việt Nam là cậu bé vàng Phạm Văn Quyến đang là trợ lý HLV của Sông Lam Nghệ An và chiếc giày vàng Phan Thanh Bình, đang là trợ lý HLV của Đồng Tháp hứa hẹn sẽ đối đầu nhau một cách thú vị. Cả 2 đều là tiền đạo lẫy lừng một thời, cùng đá cặp với nhau trong màu áo tuyển Việt Nam và cùng đều chơi rất nổi bật giúp cho bóng đá nước nhà giành nhiều danh hiệu ở SEA Games và AFF Cup. Đó sẽ là cuộc đối đầu trong mơ nếu xảy ra tại Vòng chung kết giải vô địch U.19 quốc gia lần này sẽ vô cùng thú vị với người yêu bóng đá trẻ nước nhà.

Phan Thanh Bình (trái) đang tham gia chỉ đạo U.19 Đồng Tháp Khả Hòa

Phạm Văn Quyến (giữa) tập luyện cùng U.19 Sông Lam Nghệ An Quang Vinh