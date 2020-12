Phong Phú Hà Nam trượt dài, bóng đá nữ ngã ngũ luôn vị trí thứ 3

Sau cú sốc bỏ cuộc hồi lượt đi do phản đối trọng tài ở cuối trận gặp TP.HCM, các cô gái Phong Phú Hà Nam từ đó xem như đã đánh mất chính mình. Dù có vài nỗ lực sau đó nhưng với tinh thần đi xuống, ánh mắt nhìn của mọi người với tập thể này ít nhiều mất đi sự thiện cảm khiến các cô gái Hà Nam mất đi ‘điềm tựa’ cả về chuyên môn lẫn tình cảm người xem. Vì thế sau khi bị 2 đối thủ trực tiếp là TP.HCM và Hà Nội 1 Watabe bỏ xa thì Tuyết Dung và đồng đội còn trượt dài thua cả Than Khoáng sản Việt Nam, đánh mất luôn ảnh hưởng cuộc đau tam mã vốn có bấy lâu này và mất luôn vị trí thứ ba chung cuộc.

Điều này đã thể hiện rõ trên sân Gò Đậu chiều qua ở vòng 12 khi Phong Phú Hà Nam với dàn cựu binh như Hồng Nhung, Tuyết Dung hay Lê Thu Thanh Hương đã không thể vực tinh thần và sức mạnh của các đồng đội, luôn bị thất thế trong những pha tranh chấp mà Than Khoáng sản Việt Nam tận dụng tốc độ của các tiền vệ, đặc biệt là Nguyễn Thị Vạn và Dương Thị Vân.

Chính từ đường chuyền của Dương Thị Vân mà Trúc Hương dứt điểm đẳng cấp mở tỉ số trận đấu. Sau đó Nguyễn Thị Vạn với cái chân trái vô cùng khéo léo chính là sự khác biệt lớn nhất của đội bóng vùng mỏ khi cô nhân đôi cách biệt. Thắng 2-0 ấn tượng, Than Khoáng sản Việt Nam đã tạo ra khoảng cách lên đến 5 điểm so với Phong Phú Hà Nam khi giải chỉ còn 2 vòng (25 điểm so với 20). Chỉ cần một trận hòa với đối thủ yếu Hà Nội 2 vào ngày 9,12 tới thì tấm huy chương đồng của giải chắc chắn thuộc về thầy trò HLV Đoàn Minh Hải, còn với Hà Nam xem ra 2 trận còn lại chỉ còn là trận thủ tục mà thôi.