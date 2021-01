Phù thủy trắng Troussier lại “đãi cát tìm vàng”

Trở lại Việt Nam ngày 1.1 sau gần 1 tháng về Pháp và cách ly 14 ngày, “phù thủy trắng” tỏ ra tiếc rẻ bởi lứa tài năng như Quan Văn Chuẩn, Huỳnh Công Đến, Võ Nguyên Hoàng, Nguyễn Thanh Khôi, Ngô Đức Hoàng, Vũ Tiến Long, Phan Du Học, Nguyễn Kim Nhật… mất cơ hội thi đấu quốc tế và giờ họ chỉ còn phấn đấu lên U.23 trong tương lai. Ông Troussier nói: “Tôi cũng không thể làm gì khác khi đã bỏ lỡ cơ hội chắp cánh bay cao cho một lứa tài năng mới. Tất cả chỉ vì Covid-19 . Nhưng trách nhiệm của tôi sẽ không dừng lại. Tôi vẫn phải theo dõi để chuẩn bị cho lứa tiếp theo vì nhiệm vụ của tôi vẫn là làm sao cho bóng đá trẻ Việt Nam phải có vị trí trên vũ đài bóng đá thế giới , phải chinh phục mục tiêu World Cup năm 2030”.

Ngay sau khi hết cách ly, ông Troussier lập tức theo dõi ngay các bảng đấu vòng loại U.19 tại Viettel. Cuối tuần qua, ông bay vào Pleiku, đến Hàm Rồng và Kon Tum để tiếp tục xem các đội U.19 như SLNA, SHB Đà Nẵng , Học viện NutiFood, HAGL, Quảng Nam để chọn ra những cầu thủ tốt nhất chuẩn bị cho sau vòng chung kết U.19 vào tháng 3, sẽ tập trung huấn luyện lứa cầu thủ này để chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế từ tháng 5 trở đi. Ông Troussier nói: “Tôi đã nhìn thấy một số cầu thủ tiềm năng sinh năm 2003, 2004 chơi tốt qua một số trận vòng loại mà tôi đã theo dõi và chờ họ thể hiện thêm ở VCK U.19 - giải đấu mà theo tôi, VFF rất có lý khi mở rộng lên 12 đội tranh tài. Ngay FIFA cũng từng bước mở rộng từ 16 lên 24 rồi 32, và sắp tới 48 đội đá VCK World Cup thì việc chúng ta tăng từ 8 lên 12 đội sẽ giúp VCK U.19 thêm hấp dẫn. Như thế vừa không bỏ sót tài năng, vừa là động lực để cho các cầu thủ phấn đấu tốt hơn từ vòng loại”.

Ông Troussier tham khảo HLV Graechen Guiliame của Học viện NutiFood Quang Vinh

Theo “phù thủy trắng” và các HLV do VFF cử đi tuyển chọn giới thiệu về, những cái tên nổi bật đến giờ này được chú ý qua vòng loại U.19 như Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Đức Phú, Nguyễn Thành Nhàn, Nguyễn Anh Tuấn (PVF), Khuất Văn Khang, Dương Văn Kiên, Nguyễn Văn Tú, Đoàn Huy Hoàng (Viettel), Nguyễn Thái Sơn, Trần Quốc Đạt, Bùi Anh Quân, Hà Châu Phi (Thanh Hóa), Nguyễn Đức Việt, Trần Hữu Đăng, thủ môn Huỳnh Trần Bảo Duy, Nguyễn Đăng Thọ (HAGL), Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Giản Tân, Nguyễn Đức Anh (Hà Nội), Nguyễn Hữu Hưng (Quảng Nam), Nguyễn Quốc Việt, Dương Quang Trung Hiếu, Nguyễn Nhật Minh, Phan Hồ Khải (NutiFood), Đinh Hoàng Hốn (Bình Dương), Bùi Văn Bình (Sài Gòn FC), Nguyễn Văn Bách, Đinh Xuân Tiến, Cái Văn Quỳ, Hồ Văn Cường, Nguyễn Công Huy (SLNA), Nguyễn Quốc Lộc (Long An)... Nếu họ tiếp tục có mặt và chơi tốt ở VCK thì không lý do gì U.19 Việt Nam sắp tới thiếu những cái tên xuất sắc này.