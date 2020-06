PVF sẽ gặp Hoàng Anh Gia Lai ở trận khai mạc U.19

Căn cứ vào nguyên tắc này có thể thấy chỉ có 2 khả năng xảy ra trong lễ bốc thăm VCK U.19 vào 10 giờ ngày 18.6 tới. Khả năng 1 là PVF, HAGL 1, TP.HCM và An Giang (bảng A), HAGL 2, SLNA, Becamex Bình Dương và Công an nhân dân (bảng B). Khả năng 2 là PVF, HAGL 2, Công an Nhân dân, Becamex Bình Dương (bảng A) và HAGL 1, TP.HCM, SLNA và An Giang (bảng B). Dù là bảng nào cũng rất gay cấn vì các đội đã lọt vào VCK ít nhiều đều cho thấy bản lĩnh và tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. So về tên tuổi thì PVF, SLNA và HAGL 1 chính là 3 ứng viên nặng ký nhất. 4 trận đấu: khai mạc (17 giờ 45 ngày 20.6), 2 trận bán kết (lúc 15 giờ 30 và 18 giờ ngày 26.6), trận chung kết (lúc 16 giờ ngày 28.6) sẽ được truyền hình trực tiếp trên các đài truyền hình trên cả nước, các trận còn lại sẽ được truyền hình Báo Thanh Niên tường thuật trực tiếp phục vụ đông đảo người hâm mộ.