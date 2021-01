PVF, SLNA, Quảng Nam, Đồng Tháp sớm vào VCK U.19, 4 đội bảng D cùng 11 điểm

Đương kim vô địch PVF đã trở thành đội đầu tiên lọt vào VCK U.19 sau khi hòa chủ nhà Viettel 0-0 trong một trận nắm ưu thế hơn người khi được hưởng quả 11m cuối hiệp 1 sau khi Dương Văn Kiên của Viettel đẩy ngã Võ Anh Quân của PVF trong vòng cấm. Dù sút hỏng quả penalty nhưng kết qủa này cũng đã là quá đủ cho thầy trò HLV Jeremino tiếp tục đứng đầu bảng A một cách thuyết phục. Với 6 thắng 2 hòa sau 8 trận đấu, PVF đã bỏ xa đội thứ ba là Viettel đến 8 điểm khi mà giải U.19 chỉ còn 2 vòng đấu nên chắc chắn sẽ giành 1 trong 2 suất dự VCK

Hà Nội hiện đang có ưu thế trong việc giành suất thứ nhì vào VCK sau khi thắng đậm Công an Nhân dân 4-0 với cú đúp của Nguyễn Cao Cường và 2 bàn còn lại của Dương Văn Quyết và Nguyễn Anh Tú. Với 5 điểm cách biệt so với Viettel nhưng 2 đối thủ còn lại của Hà Nội đều rất khó chịu là Thanh Hóa và PVF trong khi của Viettel lại rất nhẹ là Công an nhân dân và Nam Định nên đội bóng Thủ đô cần phải dè chừng thì mới không mất suất về tay thầy trò HLV Nguyễn Minh Tiến. Trận còn lại Thanh Hóa thắng Nam Định 3-0 do Trần Quốc Đạt, Hà Châu Phi, Trần Quang Vinh ghi để nuôi hy vọng chạy đua suất thứ 3 giành cho đội có thành tích tốt

Xếp hạng bảng A: 1/ PVF: 20 điểm, 2/ Hà Nội: 17 điểm, 3/ Viettel: 12 điểm 4/Thanh Hóa: 11 điểm, 5/ Nam Định: 7 điểm, 6/ CAND: 0 điểm.

PVF giành vé đầu bảng A dự VCK PVF

Thanh Nhàn số 33 của PVF tranh bóng cùng hậu vệ Viettel PVF

Tại bảng B, SLNA tiếp tục cho thấy họ vô đối trong bảng đấu này khi thắng tiếp học viện NutiFood 3-1 với cú đúp của Đinh Xuân Tiến và bàn còn lại do Lê Văn Qúy ghi. Bàn gỡ ở phút 90+4 của Nguyễn Quốc Việt không giúp ích được gì cho các học trò của thầy Giôm. Thắng trận này SLNA chính thức lọt vào VCK sớm trước 2 vòng khi bỏ xa đội thứ nhì đến 8 điểm. Còn NutiFood thua trận này tuy chưa mất hoàn toàn hy vọng nhưng cũng rất khó trong việc tranh chấp suất thứ 2 với Kon Tum. Trận còn lại Đà Nẵng thắng Thừa Thiên Huế 2-1 do Trần Nhật Đông ghi 2 bàn dù vươn lên thứ 3 với 9 điểm nhưng đội bóng sông Hàn chỉ còn 1 trận. Trong 2 lượt còn lại, 2 trận Kon Tum lần lượt gặp NutiFood và Đà Nẵng sẽ quyết định vé thứ 2 lọt vào VCK

Xếp hạng bảng B như sau: 1/ SLNA 18 điểm, 2/ Kon Tum: 10 điểm, 3/ Đà Nẵng: 9 điểm, 4/Học viện NutiFood: 7 điểm, 5/ Thừa thiên Huế: 2 điểm.

Trận Đà Nẵng thắng Huế Quang Vinh

Đinh Xuân Tiến ghi 2 bàn cho SLNA Quang Vinh

Thầy Giôm động viên Học viện NutiFood Quang Vinh

Không có bất ngờ ở bảng C khi Quảng Nam và HAGL tiếp tục gia tăng khoảng cách.Quảng Nam thắng đậm Đăk Lăk 4-0 do Nguyễn Hữu Hưng lập cú đúp, 2 bàn còn lại do đội trưởng Huỳnh Lê Lộc và Nguyễn Văn Hoành ghi. HAGL còn thắng đậm hơn khi quật ngã Phú Yên 5-0 do Hoàng Minh Tiến, Trần Hữu Định, Phạm Quang Hưng, Võ Phước Bảo và Nguyễn Đức Việt. Trận còn dù ghi bàn dẫn trước do công của Nguyễn Công Quảng nhưng TPHCM đã thua ngược Bình Định 1-2 do Võ Minh Huy và Nguyễn Võ Minh Hiếu ghi. Ở bảng này Quảng Nam bỏ xa đội thứ 3 là Bình Định đến 7 điểm nên chắc chắn đã giành vé lọt vào VCK. HAGL cũng cần thêm 2 điểm trong 2 trận còn lại là giành suất thứ 2

Xếp hạng bảng C: 1/ Quảng Nam 20 điểm, 2/ HAGL: 18 điểm, 3/ Bình Định: 13 điểm, 4/ Đăk Lăk 10 điểm, 5/ Phú Yên: 7 điểm, 6/TP.HCM: 0 điểm.

Quảng Nam (xanh) thắng đậm Đăl Lăk Minh Trần

HAGL (áo trắng) ghi bàn vào lưới Phú Yên MInh Trần

Trận Bình Định thắng TP.HCM Minh Trần

Gay cấn nhất là bảng D trên sân Nha Trang khi đội đầu bảng Bình Dương đã để thua Đồng Nai 0-2. Bước ngoặt của trận đấu chính là thẻ đỏ của Trần Phi Trọng (18) của Bình Dương ở phút 27 sau pha phạm lỗi thô bạo. Nhờ hơn người nên phút 51, Đồng Nai đã mở tỉ số do Đặng Khánh Đăng (10) ghi. Sau đó Phạm Nhật Vũ (3) của Đồng Nai bị thẻ vàng thứ 2 ở phút 55 nên 2 đội cân bằng lực lượng. Tuy nhiên trong lúc Bình Dương mãi mê tấn công để tìm bàn gỡ hòa thì Nguyễn Thành Luân (6) tung cú sút xa gần 40m ấn định tỉ số 2-0 cho Bình Dương. Cuối trận, Đồng Nai liên tiếp bị thẻ để bảo vệ thắng lợi Trận còn lại Sài Gòn FC thắng Bến Tre 5-0 với Phan Quốc Vinh (8) ghi 4 bàn, Nguyễn Trung Hiếu ghi bàn còn lại.

Với những kết quả này, bảng D có đên 4 đội cùng 11 điểm và chỉ hơn nhau hiệu số bàn thắng bại, thậm chí Bình Dương bằng với Sài Gòn chỉ đứng trên nhờ hơn đối đầu trực tiếp. 2 lượt tới, Đồng Nai chỉ còn 1 trận nên bất lợi nhất, nên các trận Khánh Hòa- Sài Gòn FC, Bình Dương-Sài Gòn FC sẽ quyết định 2 chiếc vé lọt vào VCK

Xếp hạng bảng D: 1/ Becamex Bình Dương: 11 điểm (hiệu số15/7), 2/ Sài Gòn: 11 điểm (hs 15/7), 3/ Khánh Hòa: 11 điểm (hs 14/7), 4/ Đồng Nai: 11 điểm (hs 11/9), 5/ Bến Tre 0 điểm (hs 2/27)

Tiền đạo Sài Gòn FC bay cao đánh đầu Bá Duy

Niềm vui của Sài Gòn FC Bá Duy

Đồng Nai mừng bàn thắng vào lười Bình Dương Bá Duy

Trên sân Bình Phước, Đồng Tháp trở thành đội đầu tiên lọt vào VCK khi thắng đậm Long An 4-1 do Phùng Khắc Lê ghi 2 bàn, Võ Công Minh và Tô Minh Nhựt ghi. Long An ghi bàn do Nguyễn Phúc Vân Anh ghi. Chủ nhà Bình Phước dù ghi bàn dẫn trước 1-0 do Phạm Thanh Thuận ghi nhưng đã để Trần Quốc Bảo gỡ hòa 1-1 cho Tiền Giang. Trận còn lại, An Giang thắng Cần Thơ 2-1 do Đồng Nguyễn Quốc Đạt và Bùi Vỹ Hào ghi. Bàn gỡ của Cần Thơ do Lê Hoàng Tỷ ghi

Xếp hạng bảng E: 1/ Đồng Tháp: 18 điểm, 2/ Bình Phước: 11 điểm, 3/ An Giang: 10 điểm. 4/ Long An: 9 điểm, 5/ Tiền Giang: 9 điểm, 6/ Cần Thơ: 8 điểm.