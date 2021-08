Quang Hải: Quả bóng Vàng Việt Nam làm giám khảo giải bóng đá nghệ thuật KFFC

Đỗ Kim Phúc (sinh năm 1989, Hà Nội) là VĐV viên bóng đá nghệ thuật (Freestyle Football) chuyên nghiệp. Từ năm 2007, anh giành nhiều giải thưởng như giải Nhất Bóng đá nghệ thuật Hà Nội 2009, giải Nhất thế giới cuộc thi sáng tạo kỹ thuật Bomb năm 2010 do StyllBall tổ chức, Top 12 giải vô địch thế giới Master of The Game tại Dubai năm 2011, giải Nhất cuộc thi Bóng đá nghệ thuật toàn châu Á năm 2013... Với những thành tích ấn tượng, Đỗ Kim Phúc được VFF bổ nhiệm làm đại sứ bóng đá phong trào cùng các cựu tuyển thủ Lê Công Vinh, Phạm Thành Lương, Đỗ Thị Ngọc Châm,...

Nhãn hàng sữa Kun thuộc Công ty CP Sữa Quốc Tế (IDP), là đơn vị đã tổ chức rất nhiều hoạt động cho trẻ em trên cả nước trong chiến dịch Cùng Kun Vận Động Mỗi Ngày với mong muốn chung tay xây dựng một thế hệ trẻ Việt Nam khỏe mạnh về thể chất, thông minh trong học tập và luôn biết chia sẻ với những người xung quanh. Từ chiến dịch, Kun đã tổ chức rất nhiều các sự kiện như: Kun Marathon, Kun dance, Kun Talent… và đặc biệt là Kun bóng đá - một sự kiện cùng với Đỗ Kim Phúc đã tuyển chọn và thành lập các đội bóng KUN Kid cộng đồng ở các tỉnh thành từ đó gây dựng phong trào bóng đá cộng đồng bài bản và hiệu quả.