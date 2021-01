Sân Thiên Trường dậy sóng ngày khai mạc V-League

Giá vé xem Quả bóng vàng Việt Nam chỉ 40.000 đồng

Giá vé trận đấu trên sân Thiên Trường 40.000 đồng, 80.000 đồng và Ban tổ chức NĐ tiến hành bán vé vào chiều nay (14.1), dự tính có thể thu được khoảng 300 - 400 triệu đồng. Ông Trần Thái Toán cho biết, Ban tổ chức sẽ nỗ lực tối đa để đảm bảo tình hình an ninh, an toàn tuyệt đối trước, trong và sau trận đấu. Tránh tuyệt đối nạn đốt pháo sáng, pháo thăng thiên; không còn tình trạng ném vật thể lạ xuống sân. Ông Nguyễn Minh Ngọc, Tổng giám đốc Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), khẳng định: “Chúng tôi mong muốn khán giả đến sân đông, cổ vũ văn minh. Hai đội thi đấu đẹp, chất lượng chuyên môn cao. Ban tổ chức địa phương có phương án kỹ về an ninh, công tác trọng tài được đảm bảo”.

Trung Ninh