Sân Vinh háo hức đón khán giả vào xem dàn sao Hoàng Anh Gia Lai

Hiểu được điều này và để tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho đội nhà, Ban tổ chức sân Vinh đã quyết định mở cửa tự do khán đài B, C, D và chỉ bán vé khán đài A với mệnh giá 60-70.000 đồng nhằm tạo điều kiện cho đông đảo người hâm mộ xứ Nghệ vào sân chứng kiến dàn sao Hoàng Anh Gia Lai như Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn, Minh Vương, Văn Thanh, Hồng Duy, Quang Nho…so tài với các cầu thủ chủ nhà như Tuấn Tài, Quang Tình, Phúc Tịnh, Văn Đức, Xuân Mạnh, Đình Châu, Đặng Văn Lắm, thủ môn Văn Hoàng...

Chủ tịch CLB Sông Lam Nghệ An Nguyễn Hồng Thanh nói “ Thời gian vừa qua Nghệ An là tỉnh không bị ảnh hưởng bới covid-19 nên lãnh đạo Sở VH-TT đã xin phép lãnh đạo tỉnh cho phép đón khán giả vào xem V-League từ vòng 12 và đã được chấp thuận. Vì thế chúng tôi sẽ tạo điều kiện để người xem vào sân đông chứng kiến trận so tài thú vị này nhất là khi HAGL là đội bóng có lượng CĐV hùng hậu, luôn nhận được sự yêu mến ở bất cứ nơi đâu họ tới thi đấu. Sự có mặt của đội bóng này luôn tạo ra bầu không khí sục sôi, nóng bỏng. Dẫu biết sức hút lớn của trận này tại sân Vinh có thể mang về cho đội bóng nguồn thu đáng kể từ việc bán vé. Nhưng thời điểm này chúng ta cần chia sẻ với các CĐV, xem như là một sự tri ân mà đội bóng Sông Lam Nghệ An muốn dành tặng khán giả xứ Nghệ”.