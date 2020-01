Tết buồn với Đoàn Văn Hậu

Trong những ngày giáp Tết, các đồng nghiệp ở Việt Nam đã nghỉ ngơi, để sum họp đón Tết cùng với người thân và gia đình thì Văn Hậu vẫn nỗ lực tập luyện tại Hà Lan mỗi ngày.

Hậu quyết tâm đổ mồ hôi trên sân tập để mong một ngày được vào sân thi đấu chính thức cho SC Heerenveen với khoảng thời gian nhiều hơn.

Thế nhưng, dù rất cố gắng, nhưng Hậu vẫn chưa nằm trong kế hoạch sử dụng của HLV Johnny Jansen cho dù chỉ là các trận đấu ở Cúp Quốc gia Hà Lan.

Có đến 3 sự thay người nhưng Văn Hậu không có cơ hội SC Heerenveen

Ở vòng đấu trước, trong trận SC Heerenveen thắng Roda JC 2-0, Hậu được an ủi khi có mặt trên sân 4 phút cuối trận. Thế nhưng ở trận SC Heerenveen gặp Willem II vừa kết thúc, Hậu chỉ ngồi trên ghế dự bị dù trận đấu diễn ra 120 phút, kéo sang loạt sút penalty và SC Heerenveen thay đến 3 cầu thủ.

Ở trận đấu này, SC Heerenveen thắng có phần may mắn khi hòa 2-2 trong 120 phút và thắng trong loạt sút penalty may rủi với tỷ số 4-3. 2 bàn thắng mà SC Heerenveen ghi được ở trận đấu này rất may khi 1 bàn ở phút 48 do Hicham Faik thực hiện từ chấm 11m và 1 bàn ở phút 76 do cầu thủ của Willem II là Dries Saddiki đá phản lưới nhà.

HLV Johnny Jansen đã có đến 3 sự thay người khi lần lượt đưa Runar Espejord, Rami Hajal và Alen Halilovic vào sân những vẫn không ngó ngàng đến Văn Hậu.

Không được thi đấu rõ ràng là nỗi buồn rất lớn với bất cứ cầu thủ nào, hy vọng Hậu không nản chí mà tiếp tục tập luyện để ngày càng hoàn thiện mình và sẽ sớm có mặt trong đội hình chính của SC Heerenveen trong một ngày gần nhất.