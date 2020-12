Thắng chật vật, nữ TP.HCM vẫn sẵn sàng cho trận chung kết với Hà Nội

Cả hai ứng viên lớn nhất cho ngôi hậu tiếp tục thể hiện sức mạnh khi quật ngã 2 đàn em trước khi trực tiếp “so găng” ở lượt trận tới. Nhưng nếu như Hà Nội thắng dễ đội TP.HCM 2 đến 4-0 (Hải Yến lập cú đúp, Bùi Thị Trang và Biện Thị Hằng ghi 2 bàn còn lại) thì các học trò của HLV Đoàn Kim Chi lại chất vật mới vượt qua được Hà Nội 2 Watabe chỉ 1 bàn cách biệt

Với dàn cầu thủ đồng đều và bản lĩnh thi đấu hơn hẳn, đội TP.HCM I không chỉ chơi chủ động mà còn ép sân liên tục tạo ra nhiều cơ hội. Nhưng trong một ngày kém may mắn, chân sút số 1 của chủ nhà là Huỳnh Như và đồng đội Hoài Anh đã bỏ lỡ nhiều cơ hội ngay trong hiệp đầu. Một phần do Huỳnh Như bị 2 trung vệ có tầm vóc tốt của Hà Nội 2 Watabe thay nhau kèm chặt, phần khác do áp lực muốn thắng nhanh sau khi chứng kiến đội 1 Hà Nội đè bẹp đàn em mình khiến cho đôi chân của cô gái vàng TP.HCM như đeo chì.

Tình hình cũng không thay đổi ở hiệp 2 khi TP.HCM I tiếp tục gia tăng sức ép và Hà Nội 2 Watabe vẫn kiên trì phòng ngự. Đã nôn nóng lại còn gặp thủ môn Thúy Anh của đội bóng Thủ đô chơi tốt càng khiến cho Huỳnh Như rồi Bảo Châu, Thùy Trang thêm bế tắc. Nhưng chuyện gì đến rồi cũng đền khi trước áp lực liên hồi của chủ nhà, cuối cùng thủ môn Thúy Anh cũng phải ‘đầu hàng’ ở phút 77 sau tình huống hỗn loạn từ quả đá phạt góc . Chân sút Tuyết Ngân nhanh chân dứt điểm cận thành để ghi bàn thắng duy nhất trong niềm vui vỡ òa của các cô gái TP.HCM.

Huỳnh Như đánh đầu. Cô luôn bị đeo sát bới các trung vệ của Hà Nội Khả Hòa

Thủ môn Thúy Anh của Hà Nội 2 chơi tốt ngăn cản được nhiều tình huống gây sức ép của TP.HCM Khả Hòa

Dù là một trận đấu đầy khó khăn của TP.HCM I nhưng cái cách mà nhà vô địch đã giành trọn 3 điểm vẫn cho thấy họ đủ khả năng giải quyết mọi thế trận vì không người này thì người khác do quá nhiều tinh bình trong đội hình sẽ biết cách kết hợp, chia sẻ để cùng nhau khai thông thế bế tắc. Với 31 điểm, TP.HCM chỉ cần hòa trong trận gặp đội nữ Hà Nội 1 Watabe (29 điểm) và hoàn thành 2 trận dễ thở còn lại cuối cùng trước Thái Nguyên T&T và Phong Phú Hà Nam là sẽ giành ngôi vô địch.