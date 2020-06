Thanh Hóa với kỷ lục vô tiền khoáng hậu thay 5 HLV trong 12 tháng

Thống kê cho thấy trong vòng 12 tháng qua (kể từ tháng 6/2019 đến tháng 6/2020), đã có tới 5 ông thầy ngồi vào chiếc “ghế nóng” ở đội bóng xứ Thanh.

Đầu mùa giải 2019, “thuyền trưởng” của CLB Thanh Hóa là HLV Nguyễn Đức Thắng. Tuy nhiên sau thất bại của đội bóng xứ Thanh trước đội bóng đất Cảng tại vòng 1/8 Cúp quốc gia vào tháng 6/2019, HLV Nguyễn Đức Thắng đã chủ động viết đơn xin từ chức.

Để thay thế cho cựu hậu vệ cánh trái đội tuyển Việt Nam, đầu tháng 7/2019, bầu Đệ quyết định mời HLV lão làng Vũ Quang Bảo về làm “thuyền trưởng” của đội bóng xứ Thanh. Tuy nhiên ông Bảo ngồi “ghế nóng” chưa được một tháng rưỡi thì đã phải khăn gói ra đi sau những kết quả sa sút nghiêm trọng của Thanh Hóa.

Tiếp đó, HLV trẻ Mai Xuân Hợp được “đôn” lên để thay thế nhưng cũng không thể vực dậy được đội bóng. Vì thế sau thất bại 1-3 ngay trên sân nhà trước Quảng Ninh ở vòng đấu thứ 23, khiến Thanh Hóa tiếp tục rơi tự do xuống đứng áp chót trên bảng xếp hạng - một vị trí sẽ phải đá trận play-off với Phố Hiến (á quân giải hạng Nhất), Ban lãnh đạo đội bóng xứ Thanh đã quyết định đưa “chuyên gia đóng thế” Hoàng Thanh Tùng trở lại đảm nhiệm vai trò Giám đốc kĩ thuật cho đến hết mùa giải 2019, nhằm hỗ trợ cho HLV trưởng Mai Xuân Hợp lèo lái con thuyền Thanh Hóa cập bến an toàn.

Đầu mùa giải năm nay, với quyết tâm “làm lại từ đầu”, bầu Đệ trải thảm đỏ mời HLV Fabio Lopez về cầm quân ở đội bóng xứ Thanh. Tuy nhiên sau 4 trận đấu chính thức cùng đội bóng xứ Thanh, HLV 46 tuổi người Italia đã phải khăn gói ra đi sau khi đều phải nhận thất bại (3 trận tại V-League, 1 trận tại cúp Quốc gia).

Được biết, sau khi chia tay chiến lược gia người Italia, đội bóng xứ Thanh lúc này đang nhắm đến “thuyền trưởng mới” là HLV Nguyễn Thành Công - người từng dẫn dắt Sài Gòn FC ở mùa giải trước.

Như vậy, nếu nhận lời dẫn dắt Thanh Hóa trong một vài ngày tới, con trai của HLV nổi tiếng Nguyễn Thành Vinh sẽ trở thành “thuyền trưởng” thứ 5 của đội bóng xứ Thanh chỉ trong vòng 12 tháng qua, sau 4 người “tiền nhiệm” là: Nguyễn Đức Thắng, Vũ Quang Bảo, Mai Xuân Hợp và Fabio Lopez.

“Thành tích” này của đội bóng xứ Thanh tương đương với kỷ lục của Đồng Tâm Long An được lập vào năm 2011. Ở mùa giải năm đó, đội bóng chủ sân Tân An đã có tới 4 lần tiến hành thay tướng và trải qua 5 đời HLV ngoại khác nhau: Ricardo Formosinho ( Bồ Đào Nha ), Marcelo Javier Zuleta (Argentina), Marco Barbosa (Brazil), Simon McMenemy (Anh) và Ranko Buketa (Croatia). Tuy nhiên chung cuộc Đồng Tâm Long An vẫn đứng áp chót và phải xuống hạng sau khi kết thúc mùa giải.